Мнение: Китайский бог денег, зарплаты в Китае и работающие пенсионеры в СССР

1. В коммунистическом Китае китайцы-коммунисты поклоняются богу денег. Не в фигуральном, а в прямом смысле: у китайцев есть такой бог, и они его почитают. Вполне официально, то есть не в тайных подвалах сектантов, а в больших храмах, расположенных в людных местах и принимающих толпы людей. Алексей Райсих пишет (ссылка):



…праздник в семье моей жены не может никак пройти без посещения храма бога денег (достатка, богатства) – его называют Цай-Шэнь. Это обязательно.

Вот сегодня мы его посетили первый раз. В течение праздников родители могут множество раз туда зайти.

Цай-Шэня просят принести богатство, деньги всей семье. Чтобы всего было в избытке. Ставят ему благовония, приносят дары, жертвуют деньги… Да, богу денег тоже нужны деньги.

Бог Цай-Шэнь относится частично к даосским верованиям, частично к так называемым «народным верованиям». Богу этому поклоняются уже 3200 лет. Можно провести аналогию с языческими богами на Руси. Кто там бог богатства? Велес вроде бы.

Интересный момент. Чем больше у китайца денег – тем выше вероятность что он поклоняется Цай-Шэню. Тут одно из двух – либо он действительно приносит деньги, либо человек с деньгами, боясь их потерять, начинает обращаться к этому богу для успокоения нервов.

Напомню, что Китай страдал от коммунизма значительно меньше, чем Россия — 30 лет против 75 лет. Таким образом, китайцы сохранили нормальную, здоровую логику: быть богатым со всех точек зрения лучше, чем быть бедным — по той же причине, по которой быть здоровым лучше, чем быть больным.

2. Недавно мы обсуждали, почему Россия обгоняет Китай по ВВП на душу населения, причём в два раза, однако в интернете утверждают, что зарплаты в Китае якобы выше, чем у нас. Вот что пишут в комментариях (ссылка):



ice_logic: Если кратко — нет открытой первички по средней зарплате в Китае. Китай её секретит. То, что выдаёт — это зарплата горожан, которая выше средней по стране. Манипуляция заключается в сравнении средней зарплаты горожан Китая со средней зарплатой по всей РФ. Один из более подробных разборов по ссылке.

sirstriped: В чём подвох? В количестве населения, получающего эту зарплату. Условно, по России зарплаты в среднем по всей стране, в Китае – только по горожанам и только с белой зарплатой (ещё раз подчеркну, условно). В общем, ставлю на вариант «по опросу в интернете, 100% россиян активно пользуются интернетом».

3. В комментариях к посту про пенсии пишут, что отношение к работающим пенсионерам в СССР было лучше и хуже, чем сейчас. Кто-то пишет, что лучше, другие возражают. Например (ссылка):



В СССР работающий пенсионер получал пенсию больше чем неработающий, и она увеличивалась со стажем работы. И платили её без всяких делений и заморозок.



Обращаюсь к помощи зала. Я слышал две другие версии про работающих пенсионеров в СССР. Согласно одной из них, пенсионер мог работать не более трёх месяцев в году, иначе его лишали пенсии. Согласно другой версии, пенсии лишали в том случае, если зарплата и пенсия суммарно были более 300 рублей. Поэтому советские пенсионеры по выходу на пенсию прицельно рассчитывали зарплату так, чтобы получать суммарно, допустим, 270-280 рублей, обязательно до 300.



Дорогие коллеги, какая из этих версий верна?