Ученые обнаружили плазменные пузыри над египетскими пирамидами

В недавнем пресс-релизе Института геологии и геофизики, входящего в состав Академии наук Китая, сообщается об удивительном открытии, которое может изменить наше понимание атмосферных явлений.

Фото из открытых источников

Китайские исследователи при помощи мощного радара LARID на Хайнане обнаружили плазменные пузыри над египетскими пирамидами и островами Мидуэй, расположенными на расстоянии почти 9600 километров друг от друга. Об этом пишет South China Morning Post.

Экваториальные плазменные пузыри – это необычные погодные явления в районах низких широт, вызванные внезапной потерей заряженных частиц в ионосфере, верхнем слое атмосферы Земли. Эти пузыри, которые могут достигать сотен километров в ширину, нарушают сигналы GPS и создают помехи спутниковой связи.

Радар LARID, построенный в прошлом году, стал первой системой, обнаружившей плазменные пузыри с помощью радара. Дальность обнаружения LARID увеличилась в три раза благодаря новому кодированию сигнала и моделям геофизического моделирования. Это достижение делает Китай первой страной, обнаружившей плазменные пузыри с помощью радара.

LARID – это низкоширотный ионосферный радар дальнего действия, расположенный на острове Хайнань на южной оконечности материковой части Китая. Он имеет дальность обнаружения 9 600 км. Радар использует мощные электромагнитные волны, которые отражаются между ионосферой и землей, позволяя ему преодолевать большие расстояния.

Когда эти волны сталкиваются с плазменными пузырями, часть сигнала отражается обратно и улавливается антенной решеткой LARID. Радар работает в полосе частот 8-22 МГц и имеет две радиолокационные подсистемы, одна обращена на восток, а другая на запад, каждая с 24 приемопередающими антеннами.

Китайские исследователи предложили построить три-четыре дополнительных загоризонтных радара, аналогичных LARID, в регионах низких широт по всему миру, чтобы создать сеть для непрерывного мониторинга экваториальных плазменных пузырей в режиме реального времени.

Технология, используемая в радаре LARID, может быть применена в других областях, таких как обнаружение военных целей и мониторинг окружающей среды.