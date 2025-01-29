 

Мнение: Финская забастовка, массовые банкротства в Финляндии и децимация финских журналистов

29.01.2025, 20:25, Разное
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1. Дела у финнов совсем плохи – экономика трещит и проседает, денег на повышение зарплат нет, а инфляция и налоги поджирают доходы населения. Как будто одного только нападения на Россию финнам было мало, они решили устроить теперь ещё и массовые забастовки, которые, очевидно, также не пройдут для экономики бесследно (ссылка):
 
Рабочие Финляндии начали шестидневную забастовку. Сообщается, что они хотят добиться повышения заработных плат на десять процентов, а также улучшения условий труда в промышленной отрасли.

В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Всего забастовка затронет 50 компаний, в которых работают около 13,1 тысячи сотрудников.

Если стороны не смогут договориться, предполагается, что забастовка продлится до 14 февраля. Из-за этого может серьезно задержаться доставка потребительских товаров, также есть риск отмены от 10 до 15 авиарейсов ежедневно.

2. Финским авиакомпаниям, кстати, и так тяжко: агрессивные финские политики добились закрытия русского неба ещё в 2022 году, и теперь целый ряд направлений для финских самолётов закрыт — невыгодно летать в обход. Теперь вот ещё и новые забастовки…

Выход, впрочем, есть — банкротство. Цитирую (ссылка):
 
За 11 месяцев 2024 года в Финляндии банкротами признали 2829 компаний. Об этом сообщило издание Kauppalehti.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 12,4 процента. <…> Если такие темпы будут наблюдаться и в декабре, то по итогам года банкротами признают около 3100 фирм.

Чаще заявления о банкротстве в 2024 году подавали предприятия, занятые в сегментах строительства, оптовой и розничной торговли, услуг по размещению и общественному питанию. <…>

В начале сентября сообщалось, что в Финляндии рекордное число банкротств было отмечено в ресторанном бизнесе. С начала года закрылся 691 ресторан.

Внешняя торговля Финляндии сократилась и вернулась к уровню времён ковида (ссылка), причём особенно сильно, более чем на 30%, только за прошлый год обрушилась торговля с Россией. Гибнут целые отрасли. К примеру, Россия прекратила поставлять в Финляндию необработанный лес, что привело к масштабным проблемам у финской лесообработки (ссылка). Мало того — даже если завтра финны прозреют (что навряд ли) и попытаются помириться с Россией, непоправимый ущерб уже нанесён. Русские дровосеки уже нашли альтернативные направления продажи леса, также по всей России бурно развивается лесопереработка. Что-то купить финны у нас могли бы и сейчас, однако уже не в тех объёмах и не по той цене, как раньше.

Итого: минус дешёвая российская энергия, минус лесоматериалы, минус транзит, минус русские туристы и инвестиции. Как следствие, минус многие магазины и рестораны, особенно в восточных областях страны, минус малые предприятия, не выдерживающие конкуренцию из-за дорогого электричества и дорогих материалов. Минус рабочие места, минус налоги. Страна в кризисе.

Современные финны думают, что они раньше хорошо жили по сравнению с Россией, так как мы — пьяные ленивые русские с плохой генетикой, а они — трезвые трудолюбивые финны. На самом деле, Финляндии просто повезло с коммунистами: сначала Ленин подарил им независимость, потом другие вожди с генсеками вынуждены были торговать с Финляндией, не в силах организовать производство внутри СССР. В девяностые финны по инерции захватили наш пустой рынок, а дальше… халява кончилась, так как примерно в 1998 году в Россию вернулся капитализм. Долгое время финны зарабатывали на нас по инерции, на правах старых и удобных партнёров, но в 2022 год глупые от незаслуженной независимости финны очередной раз ввязались в блицкриг. Пожалуй, на этом про «финское экономическое чудо» можно будет забыть.

3. Сотрудники крупнейшего финского СМИ будут подвергнуты децимации (ссылка):

…На сегодняшний день Yle это крупнейшая телерадиокорпорация Финляндии, которая к тому же активно представлена в интернете, и обладает сетью региональных корреспондентов. Ближайшим аналогом в России может служить, пожалуй, ВГТРК.

Формально Yle это общественное медиа, которое финансируется напрямую гражданами Финляндии — каждый работающий финн обязан ежегодно заплатить от 50 до 140 евро (в зависимости от дохода) на функционирование корпорации. Даже если он никогда в жизни не слушал и не смотрел Yle. <…>

…было принято решение — сократить 309 рабочих мест. С учетом, что в медиаструктуре трудится около 3000 человек, то, получается, сокращение коснётся каждого десятого. Из них 156 человек будут просто уволены, остальных либо выдворят на пенсию, либо не продлят временные трудовые контракты.

Журналисты Yle были одни из наиболее последовательных сторонников сворачивания любых контактов с Россией — от гуманитарных до экономических, выступали сторонниками антироссийских санкций, и активно занимались выискиванием тех финских предпринимателей, которые недостаточно активно рвали связи с нашей страной.

Источник: Место для дискуссий


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