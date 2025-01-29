Мнение: Финская забастовка, массовые банкротства в Финляндии и децимация финских журналистов

1. Дела у финнов совсем плохи – экономика трещит и проседает, денег на повышение зарплат нет, а инфляция и налоги поджирают доходы населения. Как будто одного только нападения на Россию финнам было мало, они решили устроить теперь ещё и массовые забастовки, которые, очевидно, также не пройдут для экономики бесследно (ссылка):



Рабочие Финляндии начали шестидневную забастовку. Сообщается, что они хотят добиться повышения заработных плат на десять процентов, а также улучшения условий труда в промышленной отрасли.

В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Всего забастовка затронет 50 компаний, в которых работают около 13,1 тысячи сотрудников.

Если стороны не смогут договориться, предполагается, что забастовка продлится до 14 февраля. Из-за этого может серьезно задержаться доставка потребительских товаров, также есть риск отмены от 10 до 15 авиарейсов ежедневно.

2. Финским авиакомпаниям, кстати, и так тяжко: агрессивные финские политики добились закрытия русского неба ещё в 2022 году, и теперь целый ряд направлений для финских самолётов закрыт — невыгодно летать в обход. Теперь вот ещё и новые забастовки…

Выход, впрочем, есть — банкротство. Цитирую (ссылка):



За 11 месяцев 2024 года в Финляндии банкротами признали 2829 компаний. Об этом сообщило издание Kauppalehti.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 12,4 процента. <…> Если такие темпы будут наблюдаться и в декабре, то по итогам года банкротами признают около 3100 фирм.

Чаще заявления о банкротстве в 2024 году подавали предприятия, занятые в сегментах строительства, оптовой и розничной торговли, услуг по размещению и общественному питанию. <…>

В начале сентября сообщалось, что в Финляндии рекордное число банкротств было отмечено в ресторанном бизнесе. С начала года закрылся 691 ресторан.

Внешняя торговля Финляндии сократилась и вернулась к уровню времён ковида (ссылка), причём особенно сильно, более чем на 30%, только за прошлый год обрушилась торговля с Россией. Гибнут целые отрасли. К примеру, Россия прекратила поставлять в Финляндию необработанный лес, что привело к масштабным проблемам у финской лесообработки (ссылка). Мало того — даже если завтра финны прозреют (что навряд ли) и попытаются помириться с Россией, непоправимый ущерб уже нанесён. Русские дровосеки уже нашли альтернативные направления продажи леса, также по всей России бурно развивается лесопереработка. Что-то купить финны у нас могли бы и сейчас, однако уже не в тех объёмах и не по той цене, как раньше.

Итого: минус дешёвая российская энергия, минус лесоматериалы, минус транзит, минус русские туристы и инвестиции. Как следствие, минус многие магазины и рестораны, особенно в восточных областях страны, минус малые предприятия, не выдерживающие конкуренцию из-за дорогого электричества и дорогих материалов. Минус рабочие места, минус налоги. Страна в кризисе.

Современные финны думают, что они раньше хорошо жили по сравнению с Россией, так как мы — пьяные ленивые русские с плохой генетикой, а они — трезвые трудолюбивые финны. На самом деле, Финляндии просто повезло с коммунистами: сначала Ленин подарил им независимость, потом другие вожди с генсеками вынуждены были торговать с Финляндией, не в силах организовать производство внутри СССР. В девяностые финны по инерции захватили наш пустой рынок, а дальше… халява кончилась, так как примерно в 1998 году в Россию вернулся капитализм. Долгое время финны зарабатывали на нас по инерции, на правах старых и удобных партнёров, но в 2022 год глупые от незаслуженной независимости финны очередной раз ввязались в блицкриг. Пожалуй, на этом про «финское экономическое чудо» можно будет забыть.

3. Сотрудники крупнейшего финского СМИ будут подвергнуты децимации (ссылка):

…На сегодняшний день Yle это крупнейшая телерадиокорпорация Финляндии, которая к тому же активно представлена в интернете, и обладает сетью региональных корреспондентов. Ближайшим аналогом в России может служить, пожалуй, ВГТРК.

Формально Yle это общественное медиа, которое финансируется напрямую гражданами Финляндии — каждый работающий финн обязан ежегодно заплатить от 50 до 140 евро (в зависимости от дохода) на функционирование корпорации. Даже если он никогда в жизни не слушал и не смотрел Yle. <…>

…было принято решение — сократить 309 рабочих мест. С учетом, что в медиаструктуре трудится около 3000 человек, то, получается, сокращение коснётся каждого десятого. Из них 156 человек будут просто уволены, остальных либо выдворят на пенсию, либо не продлят временные трудовые контракты.

…

Журналисты Yle были одни из наиболее последовательных сторонников сворачивания любых контактов с Россией — от гуманитарных до экономических, выступали сторонниками антироссийских санкций, и активно занимались выискиванием тех финских предпринимателей, которые недостаточно активно рвали связи с нашей страной.