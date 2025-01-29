Мнение: Доктрина Бжезинского

Недавний наезд Трампа на Зеленского поразил многих. Трамп у нас нынче как гуру, «самый человечный человек», и его наезды воспринимаются как гнев божий, не иначе. Тут тем более Трамп напал на Зеленского по-серьезному: он, мол, зря ввязался в эту войну, а если уж ввязался, то надо было как можно быстрее соскакивать, заключать мир, идти на уступки, а то я, Трамп, только что убедился, что Украина к войне оказалась совсем не готова, да как же так, если у тебя нет сил, так и не надо воевать, а если ввязался, так признавай реалии и, в общем, СДАВАЙСЯ! Америка, мол, не будет тут таскать для тебя каштаны из огня, мы, мол, на это не подписывались!

В общем, полный отлуп. Но выглядело это, конечно, чрезвычайно странно и как-то даже жалко Зеленского. Потому что Трамп тут, мягко говоря, лукавит. Ведь как это «зачем было дразнить Россию и нарываться», если на самом деле вся политика Запада последние примерно 30 лет и состояла именно в том, чтобы поощрять максимально провокационные и конфронтационные шаги со стороны Украины? В отношении этой страны у Запада все постсоветские годы есть понятная и давно сформированная политика, которую можно назвать «Доктриной Бжезинского».

Эта мысль сформулирована бывшим советником президента США по нацбезопасности Збигневым Бжезинским, суть которой – что союз России и Украины составляет основу всего могущества России/СССР, и что если только удастся оторвать Украину от этого союза, тогда бояться России уже не придется. И что поэтому необходимо сделать всё для того, чтобы союз с Украиной был более невозможен, и делать все, чтобы он никогда более не возник.

Вот, собственно, на этой основе вся политика и строилась. Главное – оторвать Украину, и прежде всего – вырвать такую основу для взаимопонимания, как ОБЩИЙ ЯЗЫК. Пока у Украины и России есть общий язык – это автоматически предполагает взаимодействие и со временем – дает основания для все более и более полной интеграции. Соответственно, общий язык – это постоянная угроза для заключения какой-то новой «унии» этих двух самых крупных славянских государств. Следовательно, государства Европы и США должны делать всё для того, чтобы на Украине было как можно меньше русского языка, чтобы русский вытеснялся там отовсюду, чтобы русский не имел на Украине никакого официального статуса. В идеале, конечно же, украинцы должны знать только один язык и вообще не понимать русский.

Безусловно, госполитика, направленная против общего языка, создает основу для конфронтации, и вот тут, конечно, Украина нуждалась в гарантиях: постоянно посылать соседа с его попытками как-то защищать русский – это было чревато обострениями, и Украине нужно было иметь гарантии, что «если что» – ее с Запада прикроют. И такие гарантии давались, конечно же. Так что Трамп, уверяя, что «Зеленский сам виноват» и «зачем-то ввязался в войну» – просто «кидает» Зеленского, явно отказываясь от собственных же данных слов.

Вспомним само избрание Зеленского в 2019 году. Кто и как повлиял на Зеленского, когда он сразу после избрания поставил своих избирателей в тупик, перекинувшись из Савла в Павла – то есть мигом забыв русский напрочь, при том, что шел он, упирая как раз на то, что он будет русскоязычный президент? Думаю, что без «советов» американцев тут не обошлось (а президентом тогда был как раз Трамп!) Недавно Зеленский, давая интервью американцу Лексу Фридману, с большой обидой отзывался про русских – они, мол, не пошли мне навстречу, а ведь я сразу после начала вторжения в 2022 году несколько раз обращался к ним по-русски! А они вон какие свиньи! Не слушают!

Но Зеленский сам сорвал попытки взаимопонимания – когда напрочь и демонстративно отказался от русского сразу после избрания. Вообще говоря, это было откровенно глупое решение – отказаться от общего языка (у Зеленского русский – родной язык) с потенциальным врагом. Это был отказ от средства воздействия на всю российскую аудиторию. Какой это был ресурс – говорить с противником напрямую?! Прямо обращаться к врагу? Это – огромный шанс для пропаганды и контрпропаганды. И он так бездарно упущен.

А почему? Потому что «доктрина Бжезинского» важней – с точки зрения Запада. Они были даже готовы подставить Украину и резко ухудшить ее шансы на поле боя, «выключая» Зеленского-русскояызычного – но лишь бы не создавать прецедента, когда украинский президент «говорит на языке врага». Ведь это бы создавало ощущение какого-то, не дай бог, родства. Доктрина Бжезинского превыше всего, и конечно, она выше соображений экономии населения на Украине.

Так что Зеленского, наоборот, сначала всячески поощряли вести себя максимально отвязно и конфронтационно… А потом его могут и «кинуть». Потому что война сама по себе тоже работает на Доктрину, закладывая зерна ненависти между обоими народами. «Пусть сильнее грянет буря», или, как говорили те же американцы в период ВМВ, «И пусть они убивают как можно больше». Больше смертей – больше препятствий для взаимопонимания. Дорога к разъединению лежит через гробы.

Потрясает, конечно, весь этот бесчеловечный цинизм.