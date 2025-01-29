Reuters – Сирия потребовала от России выдать Асада в обмен на сохранение ее баз

По информации агентства Reuters, на переговорах в Дамаске новый лидер Сирии Ахмад аш-Шаара потребовал от РФ в обмен на сохранение ее баз выдать бывшего президента Башара Асада. При этом агентство ссылается на “сирийский источник, знакомый с ходом переговоров”.

Ранее агентство Bloomberg написало, что в ходе визита в Дамаск российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым сирийская сторона подняла вопрос о выплате Россией компенсации за помощь режиму Башара Асада.

“Чтобы вернуть РФ доверие сирийского народа, требуются конкретные шаги, такие как компенсации. Для восстановления отношений необходимо исправить прошлые ошибки”, – было сказано россиянам, как считает Bloomberg. О том, что на переговорах шла речь о компенсациях также написало сирийское информационное агентство Sana.

Reuters пишет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, просила ли Сирия выдать Асада и выплатить компенсации.

Напомним: российская делегация посетила Дамаск 28 января. Она провела переговоры с фактическим главой Сирии Ахмадом аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.

Основным вопросом на повестке дня стало сохранение расположенных на сирийской территории российских баз. По итогам переговоров Богданов признал: миссия не увенчалась успехом. “Этот вопрос требует дополнительных переговоров”, – заявил он.

На прошлой неделе стало известно, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной. Начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановления его полноценной работы.