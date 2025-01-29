Илон Маск обещает первые полеты на Марс уже через четыре года

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что первые пилотируемые полеты на Марс начнутся значительно раньше, чем многие ожидали. В социальных сетях Маск заявил, что подготовка к межпланетным путешествиям уже на финишной прямой.

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По словам Маска, первые беспилотные космические корабли, предназначенные для проверки возможностей посадки на Красной планете, отправятся в путь через два года, когда откроется следующее трансферное окно Земля-Марс. Эти миссии будут ключевыми для определения надежности технологий, необходимых для успешной посадки и возвращения с Марса.

Маск заявил, что если беспилотные миссии окажутся успешными, пилотируемые полеты на Марс начнутся через четыре года. С этой целью SpaceX планирует создать самоподдерживающийся город на Марсе в течение следующих 20 лет. По мнению Маска, развитие многопланетной жизни не только позволит человечеству справиться с глобальными угрозами, но и значительно увеличит продолжительность существования цивилизации.

«SpaceX создала первую ступень ракеты полностью многоразового использования и, что гораздо важнее, сделала повторное использование экономически выгодным», – написал он. «Создание многопланетной жизни – это, по сути, проблема стоимости тонны на Марсе».

Огромное значение в этом проекте имеет снижение стоимости доставки грузов на Красную планету. Маск подчеркнул, что в настоящее время доставка одной тонны полезного груза на Марс стоит около миллиарда долларов. Цель SpaceX — уменьшить эту стоимость до 100 тысяч долларов за тонну, что требует значительных инноваций и улучшений в технологии. Маск отметил, что достигнуть этого будет чрезвычайно сложно, но вполне возможно.

«В настоящее время это стоит около миллиарда долларов за тонну полезного груза, доставляемого на поверхность Марса. Чтобы построить там самоподдерживающийся город, его стоимость должна быть измениться до 100 тысяч долларов за тонну, поэтому технология должна быть в 10 000 раз лучше».