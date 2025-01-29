«Имиджевый внедорожник для города» – АВТОВАЗ готовит электрическую версию классической «Нивы» за 2,990,000 рублей

В четвёртом квартале 2025 года АО «АВТОВАЗ» планирует начать выпуск электрической версии классической «Нивы» (ВАЗ-2121). Машина получила предварительное название LADA Niva E-Legend, а стоить она будет значительно дороже базовой модели – 2,990,000 рублей в базовой комплектации.

Модель накануне представили дилерам на закрытой презентации. Двигатель для неё планируется закупать у партнёров из неназванной азиатской страны, его мощность составит 42 кВт. Запас хода оказался достаточно скромным – всего 120 км в лабораторных условиях. Производитель настаивает на том, что это не проблема, поскольку речь идёт об «имиджевом внедорожнике для города».

– Многие люди, которым довелось иметь идеальное зрение, вынуждены носить очки с нулевыми диоптриями из имиджевых соображений, – пояснил представитель завода. – Чем-то вроде очков с нулевыми диоптриями и стала новая E-Legend – это всё ещё внедорожник, потому что мы планируем устанавливать на неё соответствующую резину, потому что это всё тот же кузов, но в то же время это сугубо городская модель, на которой категорически не рекомендовано выезжать в пригород, не говоря уже о поездках по пересечённой местности.

Дилерам рекомендовали позиционировать новую модель как авто для тех, кто хочет «демонстрировать брутальность и платежеспособность» и одновременно «проявлять трепетную заботу об экологии».

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