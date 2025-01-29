 

89 секунд до полуночи – война на Ближнем Востоке приблизила мир к апокалипсису

29.01.2025, 16:40, Новости дня
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Бюллетень ядерных исследований, публикуемый Университетом Чикаго, сообщил, что “Часы Судного дня”, символически отслеживающие время до конца света, в 2025 году показывают 89 секунд до полуночи – на одну секунду ближе к апокалипсису, чем в прошлом году.

Как отмечается, за 78 лет своего существования часы никогда не были так близки к полуночи. Причиной этого названы ядерная угроза, изменение климата, риски, связанные с биологическими исследованиями и появление новых технологий, связанных с искусственным интеллектом.

По мнению ученых, продолжающаяся почти три года война в Украине в результате ошибки или эскалации может стать ядерной, а конфликт на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля. Космос все сильнее охватывает гонка вооружений.

Также отмечается, что искусственный интеллект уже применяется в ходе военных действий на Ближнем Востоке и в Украине. Существует опасность, что ИИ получит возможность принимать военные решения, в том числе, связанные с применением ядерного оружия. ИИ способствует распространению дезинформации.

“США, РФ и Китай обладают возможностью уничтожить человечество. Они должны сделать все, чтобы не допустить сползания мира в пропасть”, – заявляют они.


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