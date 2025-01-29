У Марса был еще один спутник, более крупный: показало исследование

Недавно астрономы представили необычную теорию, которая может изменить наше представление о прошлом Красной планеты и объяснить её странные геофизические особенности.

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Согласно результатам нового исследования Михаила Эфроимского из Военно-морской обсерватории США, опубликованного в Journal of Geophysical Research: Planets, Марс мог когда-то обладать третьим спутником, который учёные назвали Нерио в честь древнеримской богини войны.

Марс, в отличие от Венеры и Меркурия, которые полностью лишены спутников, обладает двумя маленькими лунами. Эти спутники, Фобос и Деймос, отличаются от обычных лун Солнечной системы: они миниатюрны, покрыты кратерами и имеют удивительно низкую плотность. Существует несколько теорий об их происхождении, включая идеи о захвате астероидов или комет.

Однако новая теория Эфроимского предполагает, что до появления Фобоса и Деймоса Марс имел третью луну, которая сыграла ключевую роль в формировании планеты. По словам исследователя, эта луна могла вращаться вокруг молодой планеты, создавая трёхосную симметрию, которая позже оказала влияние на геологические процессы Марса.

Эта луна, возможно, была разрушена или выброшена с орбиты в результате столкновения с другим массивным телом на этапе зарождения Солнечной системы.

Эфроимский также утверждает, что потеря этой луны могла объяснить ряд необычных особенностей на поверхности Марса. Например, асимметрия между вулканическими провинциями, такими как Тарсис Райз и Большой Сиртис, может быть результатом неравномерного поднятия планеты из-за влияния этой предполагаемой луны.

Теперь астрономам и планетологам, потребуется много времени и наблюдений, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.