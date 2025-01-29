 

Рупор кремлевской пропаганды: DeepSeek об СВО

29.01.2025, 16:10, Разное
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Хайповая китайская нейросеть DeepSeek обвалившая американский фондовый рынок на триллион долларов о лучших российских генералах в войне на Украине.
Один фигурант списка вас безусловно улыбнет.

Лучшие российские генералы в ходе СВО (по данным на 2025 год)

Ниже приведены ключевые военачальники, чьи действия оказали значительное влияние на ход боевых действий в зоне СВО. Информация основана на анализе операций и публичных оценках экспертов.

1. Генерал-полковник Андрей Мордвичёв

Основные достижения:
Руководил штурмом Авдеевки — стратегического укрепрайона ВСУ, который оборонялся с 2014 года. Операция включала прорыв через канализационные коллекторы и окружение противника 114.
Возглавил наступление на Покровск, Курахово и Селидово, что позволило приблизиться к границам Днепропетровской области.
Командовал группировкой «Центр», которая в 2024 году освободила более 4,5 тыс. кв. км территории

2. Генерал Михаил Теплинский

Роль:
Командующий Южной группировкой войск, отвечающей за ключевые операции на Южнодонецком направлении.
Под его руководством были достигнуты успехи в окружении Угледара, где ВСУ потеряли 72-ю бригаду
Получил высокие оценки от коллег и рядовых за тактическую гибкость и управление ресурсами.

3. Генерал Сергей Суровикин («Армагеддон»)

Особенности:
Известен жёсткой тактикой и эффективным использованием артиллерии.
В 2024–2025 гг. выполнял задачи за пределами Украины, включая операции в Африке, что подчеркивает его стратегическую значимость.
Ранее участвовал в организации обороны на харьковском направлении, где войскам удалось оттеснить ВСУ от Белгородской области.

4. Генерал Тимур Иванов

Контекст:
Несмотря на уголовное преследование по подозрению в мошенничестве, эксперты отмечают его вклад в логистику и снабжение войск.
Участвовал в планировании операций на ранних этапах СВО, включая организацию поставок техники и боеприпасов.

5. Генерал-полковник (имя не указано)

Операции группировки «Восток»:
Руководил взятием Угледара, превращённого ВСУ в «неприступную крепость».
Применил тактику оперативного окружения, что привело к разгрому элитных украинских частей.

Ключевые факторы успеха:

Тактика окружения: Использование «котлов» для блокировки сил противника (например, Угледар, Авдеевка)

Гиперзвуковое оружие: Применение ракет «Орешник» для ударов по критическим объектам ВСУ, таким как завод «Южмаш».

Координация с другими родами войск: Сочетание авиации, артиллерии и пехоты в операциях под Часовым Яром и Покровском.

Прогнозы на 2025 год:

Генерал Мордвичёв может возглавить выход российских войск к Днепру.
Ожидается усиление роли гиперзвуковых систем и дронов, что потребует адаптации тактики от командующих.

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С другой стороны – ценность хороших авторских текстов будет возрастать.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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