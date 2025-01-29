Рупор кремлевской пропаганды: DeepSeek об СВО
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Хайповая китайская нейросеть DeepSeek обвалившая американский фондовый рынок на триллион долларов о лучших российских генералах в войне на Украине.
Один фигурант списка вас безусловно улыбнет.
Лучшие российские генералы в ходе СВО (по данным на 2025 год)
Ниже приведены ключевые военачальники, чьи действия оказали значительное влияние на ход боевых действий в зоне СВО. Информация основана на анализе операций и публичных оценках экспертов.
1. Генерал-полковник Андрей Мордвичёв
Основные достижения:
Руководил штурмом Авдеевки — стратегического укрепрайона ВСУ, который оборонялся с 2014 года. Операция включала прорыв через канализационные коллекторы и окружение противника 114.
Возглавил наступление на Покровск, Курахово и Селидово, что позволило приблизиться к границам Днепропетровской области.
Командовал группировкой «Центр», которая в 2024 году освободила более 4,5 тыс. кв. км территории
2. Генерал Михаил Теплинский
Роль:
Командующий Южной группировкой войск, отвечающей за ключевые операции на Южнодонецком направлении.
Под его руководством были достигнуты успехи в окружении Угледара, где ВСУ потеряли 72-ю бригаду
Получил высокие оценки от коллег и рядовых за тактическую гибкость и управление ресурсами.
3. Генерал Сергей Суровикин («Армагеддон»)
Особенности:
Известен жёсткой тактикой и эффективным использованием артиллерии.
В 2024–2025 гг. выполнял задачи за пределами Украины, включая операции в Африке, что подчеркивает его стратегическую значимость.
Ранее участвовал в организации обороны на харьковском направлении, где войскам удалось оттеснить ВСУ от Белгородской области.
4. Генерал Тимур Иванов
Контекст:
Несмотря на уголовное преследование по подозрению в мошенничестве, эксперты отмечают его вклад в логистику и снабжение войск.
Участвовал в планировании операций на ранних этапах СВО, включая организацию поставок техники и боеприпасов.
5. Генерал-полковник (имя не указано)
Операции группировки «Восток»:
Руководил взятием Угледара, превращённого ВСУ в «неприступную крепость».
Применил тактику оперативного окружения, что привело к разгрому элитных украинских частей.
Ключевые факторы успеха:
Тактика окружения: Использование «котлов» для блокировки сил противника (например, Угледар, Авдеевка)
Гиперзвуковое оружие: Применение ракет «Орешник» для ударов по критическим объектам ВСУ, таким как завод «Южмаш».
Координация с другими родами войск: Сочетание авиации, артиллерии и пехоты в операциях под Часовым Яром и Покровском.
Прогнозы на 2025 год:
Генерал Мордвичёв может возглавить выход российских войск к Днепру.
Ожидается усиление роли гиперзвуковых систем и дронов, что потребует адаптации тактики от командующих.
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Источник: Colonel Cassad
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