Рупор кремлевской пропаганды: DeepSeek об СВО

Хайповая китайская нейросеть DeepSeek обвалившая американский фондовый рынок на триллион долларов о лучших российских генералах в войне на Украине.

Один фигурант списка вас безусловно улыбнет.

Лучшие российские генералы в ходе СВО (по данным на 2025 год)

Ниже приведены ключевые военачальники, чьи действия оказали значительное влияние на ход боевых действий в зоне СВО. Информация основана на анализе операций и публичных оценках экспертов.

1. Генерал-полковник Андрей Мордвичёв

Основные достижения:

Руководил штурмом Авдеевки — стратегического укрепрайона ВСУ, который оборонялся с 2014 года. Операция включала прорыв через канализационные коллекторы и окружение противника 114.

Возглавил наступление на Покровск, Курахово и Селидово, что позволило приблизиться к границам Днепропетровской области.

Командовал группировкой «Центр», которая в 2024 году освободила более 4,5 тыс. кв. км территории

2. Генерал Михаил Теплинский

Роль:

Командующий Южной группировкой войск, отвечающей за ключевые операции на Южнодонецком направлении.

Под его руководством были достигнуты успехи в окружении Угледара, где ВСУ потеряли 72-ю бригаду

Получил высокие оценки от коллег и рядовых за тактическую гибкость и управление ресурсами.

3. Генерал Сергей Суровикин («Армагеддон»)

Особенности:

Известен жёсткой тактикой и эффективным использованием артиллерии.

В 2024–2025 гг. выполнял задачи за пределами Украины, включая операции в Африке, что подчеркивает его стратегическую значимость.

Ранее участвовал в организации обороны на харьковском направлении, где войскам удалось оттеснить ВСУ от Белгородской области.

4. Генерал Тимур Иванов

Контекст:

Несмотря на уголовное преследование по подозрению в мошенничестве, эксперты отмечают его вклад в логистику и снабжение войск.

Участвовал в планировании операций на ранних этапах СВО, включая организацию поставок техники и боеприпасов.

5. Генерал-полковник (имя не указано)

Операции группировки «Восток»:

Руководил взятием Угледара, превращённого ВСУ в «неприступную крепость».

Применил тактику оперативного окружения, что привело к разгрому элитных украинских частей.

Ключевые факторы успеха:

Тактика окружения: Использование «котлов» для блокировки сил противника (например, Угледар, Авдеевка)

Гиперзвуковое оружие: Применение ракет «Орешник» для ударов по критическим объектам ВСУ, таким как завод «Южмаш».

Координация с другими родами войск: Сочетание авиации, артиллерии и пехоты в операциях под Часовым Яром и Покровском.

Прогнозы на 2025 год:

Генерал Мордвичёв может возглавить выход российских войск к Днепру.

Ожидается усиление роли гиперзвуковых систем и дронов, что потребует адаптации тактики от командующих.

Минуты за 3 нейросетка набросила.

Пользоваться на халяву можно тут https://www.deepseek.com/

Нейросети уже достаточно скоро убьют рынок написания рефератов и небольших статей на заказ. Еще несколько лет и все.

С другой стороны – ценность хороших авторских текстов будет возрастать.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках