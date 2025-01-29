Необычные часы Snake Watch украшает маленькая механическая змея

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29.01.2025, 15:45, Разное
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Часы Snake Watch от сингапурской компании Zbioland Luxury Watches созданы в качестве аксессуара для 2025 года. Который, как известно, по лунному календарю считается Годом змеи. Поэтому дизайнеры компании снабдили часы необычным элементом – подвижной механической змеей.

Практической пользы от нее нет, но как украшение змейка из сочлененных элементов выглядит чрезвычайно эффектно. Она перемещается между двенадцатью вращающимися зубьями, которые приводит в движение подпружиненный механизм внутри часов. Пять полных поворотов безеля позволяют змее двигаться по циферблату в течение одной минуты. Для этого нужно нажать кнопку на боку часов, ею же движение останавливается, чтобы не изнашивать механизм впустую.

Корпус часов изготовлен из обработанного титана Grade 5, его циферблат прикрыт сапфировым стеклом. Он аналоговый, классического типа, и работает независимо от механической змеи. Одного завода хватает на 38 часов работы. Корпус водонепроницаем до глубины в 50 м. Стоимость часов составляет $3000.

Источник &#8212 Zbioland Luxury Watches


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