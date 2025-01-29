 

Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете называть Иудею и Самарию “Западным берегом”

29.01.2025, 15:40, Новости дня
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Конгрессвумэн от штата Нью-Йорк Клодия Тенни сообщила, что намерена вернуть на рассмотрение Палаты представителей законопроект, который обязует государственные инстанции США использовать термин “Иудея и Самария”, а не “Западный берег”.

Тенни заявила, что инициатива получила поддержку президента США Дональда Трампа. “Он сказал, что для него это приоритетный вопрос. Наша цель – гарантировать, что мы всегда будет защищать историческую родину евреев, а это Израиль, Израиль, включающий в себя Иудею и Самарию”, – цитирует политика Ynet.

В Сенате законопроект продвигает представитель Аляски Том Коттон. “Исторические и юридические права Израиля на Иудею и Самарию насчитывают тысячелетия. США должны отказаться от политизированного термина “Западный берег”, когда речь идет о библейском сердце Израиля”, – приводит его заявление Algemeiner.

Противники инициативы заявляют, что принятие закона еще более затруднит достижение постоянного урегулирования на основе принципа двух государств. Они также отмечают, что после запрета на использование международно признанного термина 3,5 миллиона палестинцев никуда не исчезнут.


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