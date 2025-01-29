 

Происхождение Луны остается загадкой – ученые подвергают сомнению гипотезу о Гигантском ударе

29.01.2025, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследование, проведенное ученым-планетологом Паоло Сосси и его командой из Цюрихского технологического института в Швейцарии, поставило под сомнение давнюю гипотезу гигантского удара, согласно которой Луна образовалась в результате столкновения объекта размером с Марс с Землей миллиарды лет назад. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Фото из открытых источников

Гипотеза гигантского удара получила широкое признание как наиболее правдоподобное объяснение образования Луны. Согласно этой теории, в результате мощного столкновения в космос были выброшены обломки, которые в конечном итоге объединились, образовав Луну. Однако команда Сосси обнаружила, что изотопные соотношения элементов на Земле и Луне идентичны, что позволяет предположить, что эти два тела были сформированы из одного и того же материала. Это противоречит гипотезе гигантского удара, которая предсказывает, что Луна будет иметь отчетливую изотопную сигнатуру.

Команда Сосси проанализировала доступные геофизические и геохимические данные и обнаружила, что изотопные соотношения таких элементов, как кислород, хром и титан, идентичны на Земле и Луне. Это удивительно, учитывая, что эти элементы имеют разные изотопные характеристики на разных планетах. Команда пришла к выводу, что формирование Луны не может быть объяснено гипотезой гигантского удара, по крайней мере, без существенных изменений.

Итак, если гипотеза о гигантском столкновении больше не жизнеспособна, то как образовалась Луна? Сосси предполагает, что Земля и Луна, возможно, сформировались из одного и того же материала, что устраняет необходимость в третьем теле. Эта теория подтверждается тем фактом, что Земля и Луна имеют схожий возраст и состав.

Происхождение Луны имеет важные последствия для нашего понимания истории Земли и вероятности формирования подобных систем во Вселенной. Появление Луны сыграло решающую роль в стабилизации вращения Земли и создании приливов, которые помогают циркулировать океанским течениям. Без Луны Земля была бы совсем другим местом.

Сейчас команда исследователей сосредоточена на изучении внутреннего состава Луны, который может содержать ключ к разгадке секретов ее формирования.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Ученые замедлили скорость света до 61 километра в час

29.01 / Мнение: Проекции при разборе писем

29.01 / «Имиджевый внедорожник для города» – АВТОВАЗ готовит электрическую версию классической «Нивы» за 2,990,000 рублей

29.01 / Внетелесные переживания влияют на уровень эмпатии: показали исследования

29.01 / Мнение «аналитика»: О самом главном нынче… Кто кого победил в СВО?

29.01 / У Марса был еще один спутник, более крупный: показало исследование

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: DeepSeek об СВО

29.01 / Необычные часы Snake Watch украшает маленькая механическая змея

29.01 / Глава DeepSeek: «Мы создали наш искусственный интеллект на основе советских разработок»

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О ходе боев за освобождение Часов Яра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика