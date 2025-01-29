Происхождение Луны остается загадкой – ученые подвергают сомнению гипотезу о Гигантском ударе

Исследование, проведенное ученым-планетологом Паоло Сосси и его командой из Цюрихского технологического института в Швейцарии, поставило под сомнение давнюю гипотезу гигантского удара, согласно которой Луна образовалась в результате столкновения объекта размером с Марс с Землей миллиарды лет назад. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Фото из открытых источников

Гипотеза гигантского удара получила широкое признание как наиболее правдоподобное объяснение образования Луны. Согласно этой теории, в результате мощного столкновения в космос были выброшены обломки, которые в конечном итоге объединились, образовав Луну. Однако команда Сосси обнаружила, что изотопные соотношения элементов на Земле и Луне идентичны, что позволяет предположить, что эти два тела были сформированы из одного и того же материала. Это противоречит гипотезе гигантского удара, которая предсказывает, что Луна будет иметь отчетливую изотопную сигнатуру.

Команда Сосси проанализировала доступные геофизические и геохимические данные и обнаружила, что изотопные соотношения таких элементов, как кислород, хром и титан, идентичны на Земле и Луне. Это удивительно, учитывая, что эти элементы имеют разные изотопные характеристики на разных планетах. Команда пришла к выводу, что формирование Луны не может быть объяснено гипотезой гигантского удара, по крайней мере, без существенных изменений.

Итак, если гипотеза о гигантском столкновении больше не жизнеспособна, то как образовалась Луна? Сосси предполагает, что Земля и Луна, возможно, сформировались из одного и того же материала, что устраняет необходимость в третьем теле. Эта теория подтверждается тем фактом, что Земля и Луна имеют схожий возраст и состав.

Происхождение Луны имеет важные последствия для нашего понимания истории Земли и вероятности формирования подобных систем во Вселенной. Появление Луны сыграло решающую роль в стабилизации вращения Земли и создании приливов, которые помогают циркулировать океанским течениям. Без Луны Земля была бы совсем другим местом.

Сейчас команда исследователей сосредоточена на изучении внутреннего состава Луны, который может содержать ключ к разгадке секретов ее формирования.