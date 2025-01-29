Глава DeepSeek: «Мы создали наш искусственный интеллект на основе советских разработок»

Руководитель стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн в интервью на YouTube-канале американского блогера Лекса Фридмана рассказал об истории создания своего чат-бота.

Оказалось, что основой для самой мощной из существующих на сегодняшний день нейросетей стал программный код советских программистов, написанный в 1985 году.

– Не буду лукавить, наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно – системы ОГАС академика Глушкова. Без неё мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT, – сказал Вэньфэн.

Предприниматель собирается в ближайшее время учредить премию имени Виктора Глушкова, а также открыть в Пекине музей, посвящённый научным достижениям СССР.

– В отличие от многих, я никогда не забывал, благодаря какой стране сегодня существует независимый Китай. Теперь мой собственный проект вырос до международного уровня. Поэтому я хочу сохранить память о Советском Союзе и вкладе советских учёных в научно-технический прогресс, такой музей мы откроем уже в этом году. Основой для него станет архив Глушкова, – пообещал бизнесмен.

По информации журнала «Наука и жизнь», архив Виктора Глушкова, насчитывающий 10 тысяч страниц, был продан на аукционе в 1995 году за 15 тысяч долларов США. Покупателем стал китайский бизнесмен, который предпочёл сохранить анонимность.

—