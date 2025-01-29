 

Рупор кремлевской пропаганды: О ходе боев за освобождение Часов Яра

29.01.2025, 15:10, Разное
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О ходе боев за освобождение Часов Яра

Сегодня ознакомился с видео RT (https://t.me/rt_russian/228500) о боевой работе группы Шустрого добровольческого спецназа "Ахмат" в лесном массиве к югу от микрорайона "Новое" в Часов Яре.

Старый лагерь "Часовяровец", находящийся в лесном массиве "Донная балка", давно стал крупным укрепрайоном ВСУ, попившем немало кровушки у подразделений армии России в ходе битвы за Часов Яр. Во время летней кампании вышеуказанный лес буквально кишил личным составом, системами РЭБ и техникой противника. Оттуда происходили запуски гексакоптеров и FPV-дронов, сами операторы использовали хорошо подготовленные укрытия, которые спасали их от ударов артиллерии.

Заход в лесной массив (на слэнге направления его также именовали как "южный пидорлес") на момент летней кампании был практически невозможен по причине удобного нахождения самого лесного массива за каналом "Северский Донец-Донбасс", который также был серьезным укрепрайоном противника — на линии канала было вырыто огромное количество укрепленных позиций, поражение которых затруднялось из-за специфики их расположения под трубой канала (кстати, сама труба активно использовалась подразделениями ВСУ для перемещения вне видимости БПЛА).

В определенный момент штурмовикам удалось сломить оборону врага на этом участке канало, после чего бои переместились на окраины леса. Так как у ВСУ в то время начали отваливаться городские кварталы и появилось осложнение в подвозе и эвакуации из "южного пидорлеса", то количество находящихся там противников существенно снизилось — заместо них ВСУ начали активнее применять ударные FPV, в которых они, к большому сожалению, не испытывают дефицита.

По мере "отвала" городских кварталов и захода штурмовых групп в лесной массив, удалось продавить остатки обороны врага, и "вишенкой на торте" стал штурм зданий лагеря "Часовяровец", показанный в репортаже RT. Летом в этом лагере стоял мощный РЭБ, который не позволял нашим подразделениям провести разведку должным образом. Возможно, там находился один из ППУ обороной города (хотя основные были в квартале пятиэтажек примерно до сентября, после чего руководству гарнизона пришлось сменить место дислокации по причине частого ФАБирования местности).

Хочу поздравить наших коллег со взятием важного укрепрайона, который в свое время доставил нам немало проблем. Дальше — больше, падение Часов Яра не за горами, и после овладения городом нам откроются определенные возможности для дальнейшей работы.

Продолжаем работу по направлению.

t.me/project_nd – цинк

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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