Число жертв давки на фестивале на севере Индии возросло до 40

Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщают, что число жертв давки на фестивале Маха Кумбха Мела, проходившем в городе Праяградж, на месте слияния рек Ганг и Ямуна, достигло 40 человек.

Сотни людей пострадали, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Число жертв может возрасти.

Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие более 110 миллионов паломников, совершивших омовения в Ганге.

Несмотря на трагедию, мероприятия фестиваля будут продолжаться. Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.