Анализ ДНК показал, что на самом деле произошло на острове Пасхи

Анализ ДНК 15 представителей древнего народа Рапа-Нуи разрушил давнюю теорию демографического коллапса на острове Пасхи, выявив вместо этого устойчивый рост населения до 1860-х годов.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, также выявило свидетельства скрещивания островитян и коренных американцев, что позволяет предположить, что полинезийские поселенцы, возможно, пересекли Тихий океан и посетили Америку.

На протяжении веков исследователи спорили о том, испытывало ли население Рапа-Нуи, также известного как остров Пасхи, резкое сокращение из-за вырубки лесов, чрезмерной эксплуатации ресурсов и военных действий в 1600-х годах, до прибытия европейцев столетие спустя. Однако новое исследование предполагает, что этого коллапса никогда не происходило.

Исследовательская группа, возглавляемая доктором Дж. Виктором Морено-Майяром, проанализировала геномы 15 древних жителей острова, которые были получены из музея во Франции. Анализ ДНК не выявил никаких признаков генетического «узкого места», которое указывало бы на коллапс популяции. Вместо этого данные показали, что население острова неуклонно увеличивалось до 1860-х годов, когда набеги перуанских рабов и болезни, занесенные европейцами, привели к значительному сокращению.

Исследование также показало, что у древних жителей Рапа-нуи была ДНК коренных американцев, что наводит на мысль о существовании контакта между двумя группами. Этот вывод подтверждается проведенным в 2020 году генетическим анализом, который показал, что полинезийцы и коренные колумбийцы скрещивались около 800 лет назад.

Исследователи полагают, что это скрещивание, возможно, произошло между 1250 и 1430 годами нашей эры, хотя неясно, путешествовал ли народ Рапа Нуи в Америку или коренные американцы посещали остров.

«Что мы знаем наверняка, так это то, что к 1250 году нашей эры 90% генома рапа нуи имело полинезийское происхождение», – сказал доктор Морено-Майяр. «Еще одна вещь, которую мы знаем, это то, что элементы коренных американцев появились примерно в 1300 году нашей эры. Это важная дата, потому что мы знаем, что европейцы прибыли на остров только в 1722 году».

Результаты исследования вызвали споры, и некоторые эксперты поставили результаты под сомнение. Археолог и руководитель проекта по созданию статуй на острове Пасхи доктор Джо Энн Ван Тилбург отнеслась к этому скептически, сославшись на необходимость дальнейших исследований и археологической поддержки.

«Авторы требуют, чтобы кости 15 «древних» Рапа-Нуи несли тяжелое бремя изменения парадигмы, но без археологической поддержки», – сказала она.

Несмотря на критику, авторы исследования уверены в своих выводах, которые дают новое представление об истории Рапа Нуи и его народа. Анализ также будет использован для идентификации некоторых из 15 исследованных лиц.