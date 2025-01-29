Электробайк Avvenire Combat с наступлением зимы превращается в снегоход

В 2023 году после отделения от канадской фирмы Daymak компании Avvenire выпустила собственный трехколесный родстер. Решив не останавливаться на достигнутом, Avvenire разработала универсальный всесезонный электробайк 3-in-1 Combat, на который уже начали поступать предварительные заказы.

В соответствие со своим названием «три в одном» он может быть либо кроссовым/городским электробайком, либо снегоходом. С этой целью его оснастили мощным 5-киловаттным двигателем и литий-ионным аккумулятором емкостью 4,8 кВт⋅час, которые позволяют развивать скорость до 60 км/ч и обеспечивают запас хода в 70 км. При собственном весе 110 кг Combat может перевозить груз до 130 кг.

В зависимости от времени года и погоды электробайк может использовать один из нескольких комплектов «обуви». Так, для езды по бездорожью подойдут толстые вездеходные шины Stego, а по снегу — специальный набор из гусеницы и лыжи, которая ставится на место переднего колеса. Можно также совместить оба варианта — сзади гусеница, а впереди колесо.

В течение трех лет Combat проходил тестирование в суровых условиях канадской глубинки пока не «дозрел» до начала приема предварительных заказов. При заказе до конца февраля покупатели могут приобрести Combat за $8000.

Источник — Avvenire