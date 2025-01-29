 

Такер Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

29.01.2025, 13:40, Новости дня
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Консервативный обозреватель Такер Карлсон заявил в эфире своего подкаста, что администрация Джо Байдена пыталась убить президента РФ Владимира Путина. Он не привел ничего, подтверждающего это утверждение.

По его словам, инициатором убийства Путина выступал государственный секретарь Энтони Блинкен, который, якобы, стремился развязать “настоящую войну”. “Это безумие. Кто тогда придет к власти в России? Что будет с ядерным арсеналом?” – спросил он.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь Российского президента Дмитрий Песков отметил: “Он не привел никаких доказательств. Я не имею возможности комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду. Бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить”.

Отметим, что Карлсон не впервые выступает с различными измышлениями. В 2023 году самый популярный на тот момент ведущий Fox News лишился работы, после того, как сети пригрозили иском в связи с заявлениями Карлсона о фальсификации президентских выборов 2020 года.


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