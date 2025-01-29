В коде Госуслуг нашли скрытый блок «Индекс лояльности»

В личном кабинете на сайте Госуслуг исследователи обнаружили скрытый блок, озаглавленный «Индекс лояльности». Пока что у всех граждан в нём выводится число 0,0.

В исходном коде страницы также содержится подсказка со следующим текстом: «Повышайте свой индекс лояльности, чтобы получать бонусы: право аннулировать отдельные штрафы себе и близким, скидки по налогам, разблокировка выезда за границу и многое другое». Также можно сделать вывод, что блок переведён на китайский и русский языки, но отсутствует в англоязычной версии.

Изначально информация о находке появилась в соцсети «Хабр». Уже через 6 часов после публикации блок убрали из кода, а на следующий день появился официальный комментарий – чиновники пояснили, что это была «личная инициатива разработчиков».

– Разработчики постоянно предлагают и испытывают новую функциональность – проще говоря, балуются, – рассказал представитель Минцифры. – Никакой законодательной базы для так называемого «индекса лояльности» в настоящий момент не существует, беспокоиться не о чем.

– Балуемся, – немногословно прокомментировал ситуацию лидер команды разработчиков Госуслуг Антон Щеглов.

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