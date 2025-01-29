 

Оползень в Гренландии вызвал мегацунами, которое фиксировали сейсмометры в других частях планеты

29.01.2025, 12:40, Разное
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В прошлом году мало кто обратил внимание на то, как стена воды высотой 200 метров обрушилась на гренландский фьорд. Тем не менее, этот незаметный для многих инцидент привлек внимание сейсмологов со всего мира, благодаря необычным сигналам, которые продолжались целых девять дней.

Фото из открытых источников

Событие началось с оползня, вызванного изменением климата, который сбросил в море 25 миллионов кубических метров камня и льда. Эта масса спровоцировала появление цунами, которое, однако, осталось незамеченным.

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает глобальные последствия таких событий. Сейсмологи отмечают, что энергия, излучаемая в процессе обрушения и последующего движения воды, вызвала землетрясение, зафиксированное на сейсмометрах в других частях планеты.

«Когда мы впервые столкнулись с этими сигналами, мы были в полном недоумении», – заявил доктор Кристиан Свенневиг из Геологической службы Дании и Гренландии. «Это требовало колоссальных междисциплинарных усилий, чтобы понять, что произошло».

Исследователи также отмечают, что масштаб события и его географическое расположение способствовали его невидимости для внешнего мира. Однако они предупреждают, что изменение климата может увеличить частоту подобных явлений, угрожая не только удаленным районам, но и более плотно заселенным местам. 


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