 

В Москве начали отмечать “Китайский Новый год”

29.01.2025, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве стартовал фестиваль “Китайский Новый год”, организованный в рамках культурного обмена между Россией и Китаем по инициативе руководителей двух стран. В течение десяти дней жителей и туристов столицы ожидает насыщенная развлекательная и гастрономическая программа, которая познакомит с традициями древнего восточного государства.

Как отметила Мария Захарова, директор Департамента информации и печати и официальный представитель МИД РФ, этот масштабный фестиваль в честь Китайского Нового года — действительно уникальное событие.

Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России, подтвердил, что такие культурные мероприятия, а также перекрестные года культуры Китая и России 2024/2025, способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

Фестиваль “Китайский Новый год” впервые прошел в Москве в прошлом году и вызвал огромный интерес у москвичей и гостей города. В связи с этим в этом году было решено увеличить масштаб празднования, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Запланировано более 400 мероприятий, которые состоятся на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ, Болотной площади, в Зоопарке и Аптекарском огороде, а также в других общественных местах. Посетители смогут попробовать традиционные китайские блюда, увидеть и приобрести национальные украшения, научиться игре Вэйцы (Го) и сделать китайский веер.

Евгений Козлов, первый заместитель главы столичного правительства и председатель городского Комитета по туризму, отметил, что все площадки оформлены так аутентично, что фотографии с фестиваля могут создать иллюзию, будто они сделаны в Китае. Он пригласил москвичей и гостей столицы, включая туристов из Китая и других восточных стран, посетить фестивальные площадки и вместе отпраздновать Китайский Новый год в Москве.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Революция DeepSeek

29.01 / Оползень в Гренландии вызвал мегацунами, которое фиксировали сейсмометры в других частях планеты

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Проблема независимых изданий

29.01 / Компания Strutt предлагает по-новому взглянуть на перемещения по городу

29.01 / Уникальный космический гость: астероид 2024 PT5 станет мини-луной Земли

29.01 / Собянин отказался принять эшелон «Красной стрелы» с высланными из Петербурга москвичами-нелегалами

29.01 / Мнение: Четверо забеременевших

29.01 / Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт

29.01 / Загадочный НЛО над Бразилией запечатлел очевидец

29.01 / Блогер погрузил экншн-камеру под круизный лайнер, запечатлев удивительную жизнь на дне океана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика