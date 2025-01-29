Компания Strutt предлагает по-новому взглянуть на перемещения по городу

Стартап Strutt из Сингапура предлагает взглянуть на вопрос перемещения в городском пространстве с новой стороны. А именно – использовать для поездок на небольшие расстояния персональное кресло на колесах. Это должно помочь сэкономить время, высвободив его для более полезных занятий.

Вся техническая информация по проекту скрыта, отчасти потому, что это все еще прототип, будущее которого туманно. Модель Strutt ev1 представляет собой сидение на четырехколесном шасси, которое адаптировано для перемещения по разным типам поверхностей. Источник энергии – аккумулятор, заряда которого должно хватить на целый день работы (детали не уточняются).

Главная особенность Strutt в его возможности автономно передвигаться по знакомой местности, ориентируясь на ней при помощи лидаров и других датчиков. Это дает возможность пассажиру сосредоточиться на других делах, будь то беседа с коллегой или чтение новостей. Ручное управление всегда доступно, на него можно переключаться в реальном времени — например, чтобы объехать неожиданное препятствие.

У прототипа нет крыши, отсутствуют элементы системы безопасности и в целом он не выглядит как средство для дорог общего пользования. Вероятно, такая техника найдет применение внутри обширных помещений и будет пользоваться спросом у маломобильных людей или пациентов лечебных учреждений.Источник — Strutt