Загадочный НЛО над Бразилией запечатлел очевидец

На этой неделе внимание общественности вновь привлекли загадочные фотографии, сделанные исследователем НЛО Эди Мейрелешем в 2011 году. Снимки, на которых запечатлен светящийся сферический объект, сделаны в национальном парке Чапада Диамантина (Бразилия), и до сих пор вызывают горячие споры среди уфологов и скептиков. Об этом пишет Daily Mail.

Фото из открытых источников

Мейрелеш, известный своими исследованиями в области неопознанных летающих объектов, опубликовал свои снимки в социальных сетях, утверждая, что они были сделаны во время похода к отдаленному водопаду. На одном из кадров темный объект с огоньками, сияющими вокруг его нижней части, виден над плечом исследователя, а на другом — в небе, парящий над живописным ландшафтом.

Фото из открытых источников

По его словам, после публикации снимков он столкнулся с угрозами и допросами, связанными с его наблюдениями. В 2016 году он пояснил о травмах, полученных в результате одного из инцидентов, когда он, по его словам, был атакован.

«Я получил множественные травмы, включая перелом ребер и перфорацию легкого, и провел в больнице почти две недели», — вспоминал он.

Эти слова только подогревают интерес к его истории, ведь многие задаются вопросом, что же на самом деле произошло в том удаленном уголке Бразилии.

Мейрелеш также делился своим опытом на платформе Reddit, где описывал одну из своих встреч с НЛО.

«Я вышел из машины и сфотографировал. Это было неописуемо прекрасное чувство – видеть НЛО так близко», – писал он.

Фото из открытых источников

Однако вскоре после этого его автомобиль внезапно заглох, и, как отмечает исследователь, на крыше его машины появился тот самый светящийся объект.

«Я открыл дверь и побежал. Даже остановился, чтобы сделать с ними селфи», – добавил он с легкой иронией.

На следующий день его машину отбуксировал трактор, и, по словам Мейрелеша, все электрические детали были сожжены. Этот инцидент добавляет еще больше мистики к его рассказам и заставляет многих задуматься о возможных связях между НЛО и необычными техническими сбоями.

После публикации его истории в социальных сетях, интерес к ней только возрос. Местные исследователи НЛО начали собираться в районе, где произошел инцидент, в надежде найти улики или свидетелей, подтверждающих рассказ Мейрелеша. Некоторые из них даже организовали экспедиции, чтобы изучить местность и провести ночные наблюдения за небом.

Мейрелеш также стал объектом внимания журналистов и документалистов, которые стремились запечатлеть его историю на камеру.

«Я не ожидал, что это станет таким масштабным», — говорит он. «Я просто хотел поделиться своим опытом, но теперь чувствую себя частью чего-то большего».

Тем не менее, не все разделяют его энтузиазм. Скептики указывают на возможность психологических факторов, таких как стресс или галлюцинации, которые могли повлиять на восприятие Мейрелеша. Психологи и эксперты по НЛО подчеркивают, что подобные случаи часто могут быть объяснены более привычными явлениями, такими как атмосферные явления или даже военные испытания.