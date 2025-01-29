Астрофизик из Гарварда предлагает новый подход к поиску жизни за пределами Земли

В последние годы астрофизик из Гарварда Ави Леб неоднократно удивлял научное сообщество своими неординарными идеями по поиску доказательств разумной инопланетной жизни. После попытки поднять со дна океана осколки межзвездного метеорита, которые, по его мнению, могли быть искусственно созданы инопланетной цивилизацией, Леб предложил новый метод поиска доказательств инопланетного присутствия – прочесывание наших ближайших окрестностей в поисках межзвездного технологического космического мусора.

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В недавнем интервью Live Science Леб поделился своими планами по созданию экспериментальной программы по наблюдению за объектами в пределах орбиты Земли вокруг Солнца.

«Я хотел бы посмотреть, есть ли среди камней, которые прибывают в Солнечную систему с других звезд, какой-либо технологический мусор», – сказал он. «Это может быть космический мусор или он может быть функциональным, но должно быть легко отличить камни от чего-то другого».

Леб также подчеркнул необходимость более активного поиска признаков жизни на Марсе.

«Были некоторые предварительные доказательства того, что, возможно, почва на Марсе имеет некоторые признаки жизни, на которые впервые намекнули во время миссии Viking [в 1976 году]», – сказал он. «Есть много вещей, которые мы можем сделать, которые не сложнее, чем это было сделано уже в 70-х».

Однако Леб выразил сожаление, что НАСА не уделяет достаточного внимания этому вопросу.

«Просто жаль, что НАСА этим не занимается», – сказал он.

Идеи Леба могут показаться фантастическими, но если предположения подтвердятся, это может стать одним из самых значительных открытий в истории науки. Станем ли мы свидетелями открытия инопланетного мусора или функциональных технологий? Только время покажет.

Леб планирует продолжить свои исследования, включая экспедицию в Папуа-Новую Гвинею, чтобы найти больше свидетельств межзвездного метеорита. Он также работает над программой по обнаружению межзвездных объектов, используя данные обсерватории В. Рубин.

«Я думаю, что да, изучение межзвездных объектов – наиболее многообещающий способ поиска свидетельств инопланетной жизни», – сказал Леб. «Прежде всего, легко отличить естественный объект от искусственного. Там может быть много космического мусора, произведенного прошлыми цивилизациями. Мы искали радиосигналы 70 лет. Нам нужно изменить подход».

Леб надеется, что его исследования приведут к новым открытиям и пониманию Вселенной.

«Я очень надеюсь, потому что [мы идем] по пути, по которому раньше не ходили», – сказал он. «Я думаю, что в ближайшие годы есть хороший шанс, что будут получены захватывающие результаты».