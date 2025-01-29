Компактный тестер EcoTracker определит безопасность продуктов за три секунды

Компания Milerd Technologies предложила простое и доступное решение для контроля безопасности воды и продуктов питания – EcoTracker. Это компактный прибор «три в одном», который за считанные секунды определяет наличие вредных веществ в воде, фруктах, овощах и мясе. Milerd уже 15 лет специализируется на персональных устройствах для здоровья и предлагает EcoTracker по цене в 49 долларов.

EcoTracker измеряет общее количество растворенных в воде частиц, что косвенно указывает на наличие в ней токсичных соединений. Он также определяет pH воды, который влияет на усвоение минералов (и коррозию водопроводных труб). Для продуктов питания EcoTracker выявляет загрязнение такими веществами как нитраты, хлориды и пестициды.

Новинка позиционируется как надежный инструмент для контроля качества воды и продуктов питания, особенно во время путешествий. Гаджет прост в использовании, имеет цифровой дисплей и может быть настроен под индивидуальные потребности. EcoTracker доступен для предзаказа на платформе Kickstarter, поставки ожидаются в марте-мае 2025 года.

Источник — Milerd Technologies