 

Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 100 БПЛА. Сообщается об атаке на Смоленскую АЭС

29.01.2025, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 29 января вооруженные силы Украины атаковали множество целей на территории Российской Федерации. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявляет о попытке атаковать Смоленскую АЭС, об ущербе при этом не сообщается.

В связи с атаками беспилотников вводились ограничения на полеты в Санкт-Петербурге и Казани.

Министерство обороны РФ заявляет: “В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области”.

Командование ВСУ эти сведения не комментирует.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / 85 процентов граждан Гренландии против присоединения к США

29.01 / Полиция Австралии объявила о предотвращении антисемитского теракта

29.01 / В ходе фестиваля на севере Индии погибли не менее 15 человек

29.01 / На Аляске разбился истребитель F-35 американских ВВС

29.01 / Постпред Ирана в ООН назвал Израиль главной угрозой безопасности в регионе и во всем мире

28.01 / Пресс-секретарь Трампа – администрация Байдена потратила 50 млн долларов на презервативы для Газы

28.01 / В США был застрелен участник штурма Капитолия, недавно помилованный Трампом

28.01 / Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов

28.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1070-й день войны

28.01 / США приостановили программу United for Ukraine для беженцев из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика