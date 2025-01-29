Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 100 БПЛА. Сообщается об атаке на Смоленскую АЭС

В ночь на 29 января вооруженные силы Украины атаковали множество целей на территории Российской Федерации. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявляет о попытке атаковать Смоленскую АЭС, об ущербе при этом не сообщается.

В связи с атаками беспилотников вводились ограничения на полеты в Санкт-Петербурге и Казани.

Министерство обороны РФ заявляет: “В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области”.

Командование ВСУ эти сведения не комментирует.