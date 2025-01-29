 

Как трагедия вдохновила Морзе на изобретение телеграфа

29.01.2025, 7:40, Разное
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Основатель политехнического музея «Дедушкин чердак» Павел Бритов пояснил об истории создания электромагнитного телеграфа Сэмюэлом Морзе в 30-х годах XIX века. Этот аппарат, способный передавать сообщения на любые расстояния, стал настоящей революцией в коммуникации. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото из открытых источников

Павел Бритов пояснил о том, как работает этот удивительный аппарат.

«Для того, чтобы телеграф заработал, необходимо залить чернила, заправить бумажную ленту, завести пружину и отпустить тормоз. Часовой механизм внутри начинает двигать ленту, колесико прыгает, окунаясь в чернила, и на ленте оставляет точки и тире».

Но что натолкнуло Сэмюэла Морзе на это изобретение? Павел Бритов поделился трогательной историей о том, как Морзе потерял жену из-за медленной связи.

«Он путешествовал, был далеко от дома, и отец написал ему письмо, что жена его тяжело больна, при смерти. Но когда он получил это письмо и вернулся домой, уже было поздно, жена, к сожалению, умерла».

Эта трагедия оставила Морзе с тремя детьми на руках и вдохновила его на создание устройства, способного мгновенно передавать информацию на любые расстояния. Результатом стал электромагнитный телеграф, который изменил ход истории и позволил людям общаться на расстоянии.

Телеграф Морзе стал настоящим прорывом в коммуникации, позволив передавать информацию в десять раз быстрее, чем предыдущие системы, и требуя всего одного сигнального провода.


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