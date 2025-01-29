В Каире на древнем папирусе обнаружили «дискообразный НЛО, приземлившийся» на Сфинксе

Недавно в Каирском музее был представлен загадочный рисунок 3000-летней давности из погребального папируса Джедхонсуиефанк, который вызвал бурю обсуждений среди историков, археологов и охотников за НЛО.

Фото из открытых источников

На рисунке изображен дискообразный объект, излучающий яркий свет, с шасси, развернутым на вершине Сфинкса. Этот объект не похож ни на одну из «лодок», встречающихся в древнеегипетской мифологии, что вызывает вопрос: действительно ли это может быть инопланетный НЛО?

Папирус, представленный в исследовании под названием «Космическое пространство и архетипическое время», был тщательно изучен экспертами, которые пришли к выводу, что объект на рисунке действительно имеет дискообразную форму с куполом наверху. Три опоры треножника выглядывают из объекта, что наводит на мысль, что он «приземлился» прямо на Сфинкса.

Фото из открытых источников

Сфинкс является одним из самых загадочных древних памятников на планете. Его происхождение неизвестно, и степень эрозии, которая видна на нем, предполагает, что он был возведен 12 000 лет назад (10000 лет до н.э).

Некоторые исследователи даже предполагают, что Сфинкс, возможно, хранит правду о нашем существовании. В 1996 году группа исследователей обнаружила проходы в скрытые камеры под Сфинксом, что вызвало предположения о том, что Сфинкс может быть не просто памятником, а целым комплексом, содержащим секреты древней цивилизации.

Любопытно, что в дополнение к вышеупомянутому папирусу, который предположительно иллюстрирует дискообразный объект, существует еще один древний манускрипт, который может указывать на возможный контакт внеземных цивилизаций с древними египтянами.

Этот манускрипт, известный как «Папирус Тулли», был обнаружен в 1930-х годах и предположительно содержит изображения летательных аппаратов, которые (согласно словам очевидцев) напоминают НЛО. Однако, как и в случае с папирусом Джедхонсуиефанк, эксперты расходятся во мнениях относительно интерпретации этих изображений.

Это открытие вызвало бурю обсуждений среди экспертов и любителей древней истории. Охотники за НЛО считают, что это окончательное доказательство существования давней связи между Древним Египтом и представителями внеземных цивилизаций. Однако другие эксперты предостерегают от поспешных выводов и призывают к более тщательному изучению папируса и его содержимого.

Это открытие является еще одним доказательством того, что древняя история полна загадок и тайн, которые еще только предстоит раскрыть. Каирский музей уже объявил о планах провести дальнейшие исследования папируса, чтобы раскрыть его секреты.