 

Постпред Ирана в ООН назвал Израиль главной угрозой безопасности в регионе и во всем мире

29.01.2025, 2:45, Новости дня
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После выступления президента Израиля Ицхака Герцога на специальной сессии ООН, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, постпред Ирана Амир Саид Иравани подал жалобу председателю СБ ООН.

В своем письме представитель Ирана назвал беспочвенными и провокационными обвинения, выдвинутые Тель-Авивом против Тегерана, пишет PressTV.

“Исламская республика Иран однозначно и решительно отвергает беспочвенные заявления, которые не служат никакой другой цели, кроме как отвлечь внимание международного сообщества от ужасающих преступлений, совершенных режимом апартеида против палестинского народа в секторе Газы”, – говорится в послании.

Амир Саид Иравани в своем обращении отметил, что Израиль представляет собой угрозу не только для Ирана, но и безопасности в регионе и во всем мире. “Помимо геноцида и преступлений против человечности, совершенных этим преступным режимом против палестинского народа, сионистский режим продолжает свою агрессию против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирии. Эти действия являются явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности”, – отмечается в документе, копия которого была также направлена председателю Генассамблеи ООН.


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