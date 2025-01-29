 

466 миллионов лет назад Земля имела кольцевую систему, выяснили ученые

29.01.2025, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Университета Монаш обнаружили, что Земля имела кольцо из обломков астероида 466 миллионов лет назад. Это открытие было сделано на основе анализа распределения ударных кратеров того периода, которых оказалось больше в пределах 30 градусов от экватора.

Фото из открытых источников

Исследователи вычислили площадь континентальной поверхности, способную сохранить кратеры с того времени, и обнаружили, что только 30 процентов пригодной площади суши находилось вблизи экватора. Однако все зарегистрированные воздействия произошли именно в этом регионе, что является статистически маловероятным.

Команда считает, что такое локализованное воздействие могло возникнуть после того, как массивный астероид приблизился к планете и распался на обломки, которые образовали кольцо вокруг Земли. Это кольцо постепенно падало на Землю, создавая массив метеоритных ударов, наблюдаемый в геологической летописи.

Ученые предполагают, что кольцо, возможно, отбрасывало тень на Землю, блокируя солнечный свет и способствуя возникновению Хирнантийского ледника, одного из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет истории Земли.

«Идея о том, что кольцевая система могла влиять на глобальные температуры, добавляет новый уровень сложности к нашему пониманию того, как внеземные события могли повлиять на климат Земли», – сказал профессор Энди Томкинс.

Это исследование заставляет задуматься о небесных событиях, которые, возможно, оказали воздействие на эволюцию Земли, а также поднимает вопросы о других возможных доселе неизвестных кольцевых системах. Возможно ли, что в прошлом у Земли были другие кольца? Если да, то какое влияние они оказали на климат нашей планеты и эволюцию жизни в целом? Это еще предстоит выяснить ученым.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Ученые обнаружили странные и опасные формы жизни в атмосфере Земли

29.01 / Как повышенное содержание сахара в организме влияет на внешность

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мучения биологического оружия

29.01 / В Каире на древнем папирусе обнаружили «дискообразный НЛО, приземлившийся» на Сфинксе

29.01 / Можно ли перенести сознание на цифровой носитель, рассказал ученый

29.01 / Ученые создали технологию, способную разгадать историю кварцевого песка возрастом сотни миллионов лет

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мерседес” планирует сократить 20 000 человек

28.01 / 70% населения Земли столкнутся с экстремальными погодными явлениями, предупреждают исследователи

28.01 / Мнение: Обрушит ли Трамп цены на нефть, «сложная дилемма» Дании и переименование Ла-Манша

28.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин о мирных переговорах с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика