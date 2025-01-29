466 миллионов лет назад Земля имела кольцевую систему, выяснили ученые

Ученые из Университета Монаш обнаружили, что Земля имела кольцо из обломков астероида 466 миллионов лет назад. Это открытие было сделано на основе анализа распределения ударных кратеров того периода, которых оказалось больше в пределах 30 градусов от экватора.

Фото из открытых источников

Исследователи вычислили площадь континентальной поверхности, способную сохранить кратеры с того времени, и обнаружили, что только 30 процентов пригодной площади суши находилось вблизи экватора. Однако все зарегистрированные воздействия произошли именно в этом регионе, что является статистически маловероятным.

Команда считает, что такое локализованное воздействие могло возникнуть после того, как массивный астероид приблизился к планете и распался на обломки, которые образовали кольцо вокруг Земли. Это кольцо постепенно падало на Землю, создавая массив метеоритных ударов, наблюдаемый в геологической летописи.

Ученые предполагают, что кольцо, возможно, отбрасывало тень на Землю, блокируя солнечный свет и способствуя возникновению Хирнантийского ледника, одного из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет истории Земли.

«Идея о том, что кольцевая система могла влиять на глобальные температуры, добавляет новый уровень сложности к нашему пониманию того, как внеземные события могли повлиять на климат Земли», – сказал профессор Энди Томкинс.

Это исследование заставляет задуматься о небесных событиях, которые, возможно, оказали воздействие на эволюцию Земли, а также поднимает вопросы о других возможных доселе неизвестных кольцевых системах. Возможно ли, что в прошлом у Земли были другие кольца? Если да, то какое влияние они оказали на климат нашей планеты и эволюцию жизни в целом? Это еще предстоит выяснить ученым.