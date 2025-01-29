Рупор кремлевской пропаганды: “Мерседес” планирует сократить 20 000 человек
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Mercedes-Benz планирует масштабные сокращения
Автопроизводитель поставил перед собой амбициозные цели — снизить расходы на пять миллиардов евро к 2027 году, сообщает Focus. Для этого хотят сократить до 20 тысяч сотрудников.
Компания вынуждена пойти на такой шаг из-за падения спроса и растущей конкуренции с Китаем.
При этом эксперты отмечают, что массовые сокращения могут негативно отразиться на репутации Mercedes-Benz и местной экономике.
Санкции работают.
Фактически, при Шольце в Германии произошла частичная деиндустриализация, когда политика зависимости от США привела к тому ,что Германия была вынуждена принимать решения в ущерб собственной экономике и конкурентоспособности. Как результат, благостные и относительно зажиточные времена Меркель ушли в прошлое. Такова цена за отсутствие субъектности. Но конечно естьи и объективные причины связанные с экспансией китайского автопрома.
PS. Если что, Мерседес относительно недавно стал "ЛГБТ-френдли", предлагая машины для геев.
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Источник: Colonel Cassad
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