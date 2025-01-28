 

70 процентов населения Земли столкнутся с экстремальными погодными явлениями, предупреждают исследователи

28.01.2025, 23:45, Разное
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Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предупреждает, что почти три четверти населения Земли столкнутся с экстремальными погодными явлениями в ближайшие два десятилетия. Это означает, что более 5 миллиардов человек будут подвержены риску наводнений, пожаров, засух и других опасных погодных условий.

Фото из открытых источников

По словам физика Бьерна Замсета из Центра международных исследований климата (CICERO) в Норвегии, «по нашим расчетам, в лучшем случае быстрые изменения затронут 1,5 миллиарда человек». Однако, если мы продолжим наш текущий курс, эти опасные изменения затронут 70% населения Земли.

Исследование, проведенное климатологом Карли Айлз и ее коллегами, также показывает, что многое из того, что должно произойти, уже зафиксировано.

«Единственный способ справиться с этим – подготовиться к ситуации с гораздо более высокой вероятностью беспрецедентных экстремальных явлений уже в ближайшие одно-два десятилетия», – объясняет Замсет.

Мы уже сталкивались с примерами таких экстремальных явлений. Данные европейской климатической службы Copernicus показывают, что на Земле только что было самое жаркое лето в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен только в прошлом году. В Южном полушарии тоже была рекордно теплая зима.

Эти глобальные изменения температуры принесли с собой смертельные пожары, наводнения, штормы и засухи, которые уничтожают посевы и приводят к все более массовому голоду, создавая благоприятные условия для распространения новых заболеваний.

«Подобно людям, живущим в зоне боевых действий с постоянными взрывами бомб и грохотом оружия, мы становимся глухи к тому, что должно быть сигналами тревоги и сиренами воздушной тревоги», – сказала климатолог Дженнифер Фрэнсис.

Исследование также показывает, что дальнейшие экстремальные погодные изменения будут происходить даже быстрее, чем мы наблюдали до сих пор. Это увеличивает вероятность того, что более опасные перепады температур, дождей и ветров могут происходить последовательно или даже одновременно.

Например, увеличение количества «сухих» молний в сочетании с более засушливыми условиями приводит к более частым и интенсивным лесным пожарам по всему миру. А в 2022 году за сильной жарой в Пакистане немедленно последовало беспрецедентное наводнение, затронувшее миллионы людей.

«Общество кажется особенно уязвимым к высоким темпам смены экстремальных явлений, особенно когда возрастает количество опасностей одновременно», – объясняет команда в своей статье.

Исследование подчеркивает необходимость как дальнейшего смягчения последствий, так и адаптации к потенциально беспрецедентным изменениям в течение следующих 20 лет даже при сценарии с низким уровнем выбросов.


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