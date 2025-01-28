Мнение: Обрушит ли Трамп цены на нефть, «сложная дилемма» Дании и переименование Ла-Манша

1. Немедленно после вступления в должность Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть. Некоторые запаниковали, решив, что ОПЕК возьмёт под козырёк, нефть подешевеет вдвое, в российском бюджете образуется дыра. Кримсональтер, однако, полагает, что никаких причин для паники нет, и вот почему (ссылка):



…список президентов США, которые требовали от ОПЕК снизить цены на нефть (а в идеале — самоудавиться, распуститься, раствориться на плесень и липовый мёд, и вообще не мешать рейтингу), примерно совпадает со списком президентов США с момента начала активной работы ОПЕК, включая тех, у которых ещё не было твиттера или TruthSocial.

Это делал Байден. Это делал Трамп 1.0. Это делали до него, в разных формах, все президенты США после 1973. Результаты словесных интервенций не впечатляют. Считайте, что это ритуальное действие. Из тех действий, которые реально смогли реально повлиять на цену, хотя бы на несколько кварталов или даже на много лет, можно отметить: «распечатку» Пермского бассейна (его вообще-то на случай ядерной войны держали, ну да ладно) и 5 лет убыточной работы сланцевиков с подключением станка ФРС (спойлер: второго «Пермиана» в США нет), «распечатку» SPR, который примерно (!) уполовинили (его тоже вообще-то держали на случай ядерной войны, ну да ладно; и спойлер: второго SPR в США тоже нет, первый можно добить за примерно год, но будет очень больно очень быстро потом), фактическое снятие санкций с Ирана, тут тоже будет спойлер — второго Ирана на планете нет, точнее — есть, и это мы, и тут как-то неудобно для администрации Трампа получается.

Теперь получаем с одной стороны: одно заявление Трампа про ОПЕК и нефть.

С другой стороны: заявления его же команды по давлению на Иран (плюс состав «Семьи» самого Трампа и его ближайших сторонников с Уолл-стрит и Кремниевой долины), заявления Трампа о том, что он SPR будет наполнять (а не сливать в рынок), и тот неприятный факт, что едва ли не главными спонсорами Трампа являются американские нефтяники (с очень голодными акционерами, которые хотят «много денег», а не мифической «доли рынка», как некоторые говорящие алкоморды в ру-медийке).

2. Одна из главных проблем Америки в том, что она потеряла способность причинять неприятности. В ОПЕК вежливо улыбнутся на предложение Трампа, так как никто в ОПЕК не верит, что в ответ на отказ Трамп начнёт их бомбить.

Не исключено, что нападение США на своих подчинённых союзников, Канаду и Данию, заставит планету воспринимать угрозы из Вашингтона более серьёзно. Вместе с тем, грабить дрожащую от страха сервильную Данию — это одно. Нападать на независимую страну, типа Саудовской Аравии — совершенно другое.

Чтобы проиллюстрировать глубину позора викингов. Датские политики всерьёз обсуждают, надо ли им поддерживать претензии США на Панамский канал! Цитирую (ссылка):



Датская газета Politiken сегодня пишет о «сложной дилемме» для Дании – о том, поддерживать или не поддерживать США в Совете безопасности ООН, если Панама потребует осудить притязания Трампа на Панамский канал!

Газета приводит мнение датских экспертов и дипломатов, которые разводят руками: «У нас нет традиции голосовать против Соединенных Штатов в Совбезе». И тут же все они переживают по поводу того, что это будет прецедентом для обсуждения вопроса по Гренландии!

3. Пока что США официально переименовали Мексиканский залив в Американский залив. При этом, кажется, волна переименований только набирает ход (ссылка):

Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X.

«Новое название для воды, разделяющей Англию и Францию», — написал Маск, приложив к публикации карту с «новым наименованием».

Насколько я помню, даже Гитлер не стал переименовывать пролив, ставший для Германского рейха одной из главных арен боевых действий. Правда, Гитлер собирался когда-нибудь в будущем дать Берлину новое странное название, «Столица мира Германия», однако дальше планов эти намерения не зашли.