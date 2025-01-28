Рупор кремлевской пропаганды: Путин о мирных переговорах с Украиной

Путин о мирных переговорах с Украиной.

1. Переговоры с Украиной начались с начала СВО, Москва предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и ДНР и тогда боевых действий бы не было

2. Россия весной 2022 года отвела войска из-под Киева, хотя понимала, что обман со стороны Украины вполне возможен. Так десятилетиями Россию обманывали. Тем не менее, из соображений недопущения кровопролития, войны серьезной, мы все-таки на это согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева

3. Москва в 2022 году получила от Киева сигналы о том, что он будет воевать до последнего украинца,

Запад уговорил Киев продолжать войну.

4. Зеленский сейчас нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, но при желании есть способы это сделать. Вести переговоры можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать.

5. Юристы должны подтвердить легитимность тех людей, которых Киев уполномочит подписывать возможное соглашение с Москвой.

6. Всё закончится через 1,5-2 месяца, если у Украины закончатся «спонсорские деньги и патроны.

Суверенитет Украины в этом смысле – нулевой.

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Источник: Colonel Cassad

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