 

Инновационные брюки с экзоскелетом и ИИ увеличивают силу ног на 40%

28.01.2025, 22:45, Разное
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Компания Arc’tryx, известная своим высококачественным туристическим снаряжением, представила инновационные брюки «MO/GO» с встроенным экзоскелетом, который может увеличить силу ног владельца на 40 процентов и заставить чувствовать себя на 14 килограмм легче.

Фото из открытых источников / Arc’tryx

Эти брюки были созданы в результате сотрудничества Arc’tryx с дочерним предприятием Google Skip и представляют собой первый в мире продукт, сочетающий в себе одежду и технологии экзоскелета. MO/GO оснащены изготовленными на заказ опорными конструкциями из углеродного волокна, которые передают энергию от встроенных в колени двигателей, управляемых искусственным интеллектом, к мышцам ног владельца во время восхождений и снижают давление на колени во время спусков.

«MO/GO ощущается как естественное продолжение тела, повышающее подвижность, не привлекающее к себе внимания», – сказали создатели брюк. «Этот изящный дизайн значительно отличает их от современных медицинских устройств».

Брюки MO/GO предназначены для того, чтобы сделать пешие прогулки более доступными для людей, у которых может не хватить выносливости. Они оснащены аккумуляторной батареей, расположенной на поясе, которая может работать до трех часов при полной зарядке. Аккумулятор заряжается автоматически, пока пользователь спускается с холма.

Хотя брюки MO/GO весят около 3 килограмм с моторами и батарейным блоком, во время пеших прогулок их владельцы могут чувствовать себя на 14 килограмм легче. Серия датчиков передает данные в компьютерный модуль на базе искусственного интеллекта, который регулирует уровень помощи в режиме реального времени в зависимости от рельефа местности и стиля ходьбы владельца.

Брюки MO/GO появятся на рынке в 2025 году.


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