Мнение: Дом посередине шоссе, ошибка важных людей и как Сталин кинул автолюбителей

1. Китаец отказался покидать свой дом, когда местным властям понадобилось проложить дорогу прямо через его участок. Ему предложили неплохую компенсацию за землю, но китаец упёрся рогом и запросил столько, что в итоге оказалось дешевле проложить дорогу в обход. Результат вы можете видеть на заглавной картинке (ссылка):



Хуан Пин говорит, что «немного сожалеет», что отказался от 220 тысяч долларов на переезд от строительной компании…

Чтобы попасть в свой дом, Пину приходится преодолевать путь по большой трубе, чтобы добраться до входной двери.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные ими условия сноса» — сказал он. Крыша домовладельца находится почти на одном уровне с двумя полосами дороги.

Его дом уже стал достопримечательностью для туристов.

Полагаю, теперь китаец задорого свой дом не продаст. Вместе с тем, я думаю, что его положение небезнадёжно. У него есть уже высокая бетонная стена по границе участка. Осталось построить крышу, и площадь дома вырастет многократно, а дом с большой площадью, расположенный прямо у дороги, ещё и с хоббичьей трубой в качестве входа, наверняка можно как-нибудь применить — вот хотя бы как таверну для проезжающих по шоссе. По ссылке есть видео, там можно рассмотреть текущее положение подробнее.

Мораль этой истории не столько в том, что среди китайцев тоже бывают жадные до денег люди, сколько в том, что в Китае построили крепкий капитализм, в котором уважают частную собственность безусловно. Такая ситуация в Китае далеко не единична, есть и другие «дома на/в дорогах».

Если хотите поспорить, вопрос на засыпку. Известны ли аналогичные истории с упрямыми собственниками в СССР?

2. В Школе Капитализма я рассказываю про ошибку важных людей, которым кажется, будто правда на их стороне. Цитирую из поста (ссылка):



Типичный сюжет приключенческого романа и фильма — это сюжет Марвина Химейера, то есть «человека из народа», которого обижают сильные мира сего. Список подобных историй очень длинен: граф Монте-Кристо, Рэмбо, Левиафан… Иногда главный герой всех побеждает при помощи магии и везения, после чего уезжает в закат на кабриолете с правой рукой на плече у своей подруги. Иногда главный герой проигрывает в неравной схватке, но перед проигрышем так крепко мстит обидчикам, что делает их победу пирровой. Иногда могущественное зло торжествующе давит маленького героя в лепёшку — и тогда высокомерные критики приходят в восторг.



Общее правило этого сюжета заключается в том, что в противостоянии бомжа с министром зрители по умолчанию сочувствуют именно бомжу. Бомж может быть редкостной сволочью, а министр — достойным государственным мужем, однако бомж слабее министра, следовательно, бомж прав.



В одной из серий комедии про Джея и Молчаливого Боба есть эпизод, когда парочка приходит в гости к сетевым троллям, чтобы поколотить их за грубые комментарии в Интернете. В фильме это смотрится смешно, в том числе потому, что Джей и Боб не являются влиятельными персонами, а вот в реальной жизни публика от подобных историй приходит в исступлённую ярость…

3. Ещё немного о нашей старой травме, об иррациональном недоверии государству, которое за годы советской власти прочно впиталось в мысли наших граждан. Примерно в 1998 году в России закончился период постсоветского хаоса и установился более-менее здоровый капитализм. Ранее, однако, государство ощипывало население регулярно.



Вот менее известная история. В 1930 году трудящиеся и колхозы закупили так называемые автообязательства, то есть талоны на получение автомобилей. Однако автомобилей советская промышленность выпускала мало, так что все объёмы выпуска немедленно распределялись между влиятельными ведомствами и важными людьми. В условиях дефицита транспорта выполнять обязательства перед держателями автообязательств товарищ Сталин счёл излишним (ссылка). Колхозам почти сразу сказали, что вместо оплаченных машин они получат бесполезные в советской экономике бумажки — акции Трактороцентра. Простых граждан мурыжили значительно дольше.

Насколько мне удалось понять, оплаченные автомобили начали выдавать населению с задержкой в несколько лет, но далеко не всем, а только блатным и передовикам. В итоге автообязательства у граждан то ли вовсе сгорели, то ли были в итоге погашены изрядно обесценившимися за прошедшие годы рублями (ссылка).