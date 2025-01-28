 

Рупор кремлевской пропаганды: НКР выходит на связь

28.01.2025, 22:20, Разное
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Относительно перспектив на выход Калифорнии из состава США.

1. Данное мероприятие это прежде всего демарш демократов в попытке атаковать распоясавшегося Трампа, которому фактически начинают угрожать распадом США.
2. При этом, раскачивая тему НКР, демократы отвлекают внимание от провала своего губернатора с пожарами спалившими пригороды Лос-Анджелеса.
3. Учитывая электорат демократов, в теории, на голосовании сторонники выхода могут набрать 50+ процентов голосов.
4. При этом федеральные власти будут естественно чинить препятствия проведению подобного опроса/референдума и очевидно не признают его итоги, если он все же будет проведен.
5. Стоит помнить, что примерно также республиканцы шантажировали администрацию Байдена, качая несколько лет назад тему отделения Техаса.
6. В целом, тенденции конечно приятные, но обольщаться, что все произойдет скоро и сразу, конечно не стоит.

Само собой, Калифорния будет свободной и американская оккупация закончится. Да здравствует НКР!

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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