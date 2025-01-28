Рупор кремлевской пропаганды: НКР выходит на связь

Относительно перспектив на выход Калифорнии из состава США.

1. Данное мероприятие это прежде всего демарш демократов в попытке атаковать распоясавшегося Трампа, которому фактически начинают угрожать распадом США.

2. При этом, раскачивая тему НКР, демократы отвлекают внимание от провала своего губернатора с пожарами спалившими пригороды Лос-Анджелеса.

3. Учитывая электорат демократов, в теории, на голосовании сторонники выхода могут набрать 50+ процентов голосов.

4. При этом федеральные власти будут естественно чинить препятствия проведению подобного опроса/референдума и очевидно не признают его итоги, если он все же будет проведен.

5. Стоит помнить, что примерно также республиканцы шантажировали администрацию Байдена, качая несколько лет назад тему отделения Техаса.

6. В целом, тенденции конечно приятные, но обольщаться, что все произойдет скоро и сразу, конечно не стоит.

Само собой, Калифорния будет свободной и американская оккупация закончится. Да здравствует НКР!

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Источник: Colonel Cassad

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