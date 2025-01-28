Ученые ускорили заживление костей, мышц и кожи при помощи инъекций иммунными клетками

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что введение регуляторных Т-клеток (Treg) непосредственно в поврежденные кости, мышцы и кожу значительно ускоряет заживление.

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Treg – это тип иммунных клеток, которые контролируют иммунные реакции организма. Ранее считалось, что они играют роль только в предотвращении аутоиммунных заболеваний, но новое исследование показало, что они также могут быть использованы для ускорения заживления после травмы.

Исследователи из Центра передовых иммунологических исследований (IFReC) при Университете Осаки (Япония) и Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) ввели Treg в поврежденные ткани мышей и наблюдали значительное улучшение заживления. Кости, мышцы и кожа мышей, которым вводили Treg, заживали быстрее и более эффективно, чем у мышей, которым не вводили эти клетки.

«Мы были удивлены тем, насколько эффективно Treg способствовали заживлению», – сказал старший автор исследования, профессор Шизуо Акира. «Это открытие открывает новые возможности для разработки универсального клеточного метода ускорения заживления после травмы».

Исследователи также обнаружили, что Treg секретируют сигнальные молекулы, которые поддерживают заживление тканей и заставляют моноциты и макрофаги в поврежденных тканях переходить в противовоспалительное состояние.

«Это исследование демонстрирует большой потенциал использования Treg в качестве клеточной регенеративной медицины после повреждения тканей», – сказал автор исследования, адъюнкт-профессор Monash Микаэль Мартино.

Хотя исследование еще находится на ранней стадии, оно открывает новые возможности для лечения травм и ран. В будущем исследователи планируют изучить временные рамки, в течение которых Treg необходимо вводить в поврежденные ткани, чтобы эффективно способствовать заживлению.