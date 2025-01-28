Рупор кремлевской пропаганды: Вывоз техники из Тартуса

Излишки техники из Тартуса были вывезены транспортными судами "Спарта I" и "Спарта II".

Скорее всего нарисуются в одной из африканских стран, вероятно в Мали или как вариант в Ливии, где с недавних пор начали модернизировать аэродром на юго-западе страны в зоне контролируемой ЛНА Хафтара.

Сами базы пока никто не выводит и переговоры о них с боевиками ХТЩ до сих пор продолжаются. Скорее всего ясность в этом вопросе будет в феврале 2025 года.

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Источник: Colonel Cassad

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