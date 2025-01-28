 

В Татарстане археологи нашли захоронение старше египетских пирамид

28.01.2025, 20:45, Разное
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В ходе раскопок «Новобиксинтеевского могильника» в Мензелинском районе Татарстана археологи сделали удивительное открытие, обнаружив девять погребений людей каменного века. Возраст находок, по данным радиоуглеродного анализа, составляет несколько тысяч лет, то есть они даже старше египетских пирамид. Об этом пишет «RG.RU».

Фото из открытых источников

В погребениях, кроме останков людей, были найдены каменные наконечники стрел и украшения из зубов животных. Особенно интересны два погребения: одно принадлежит женщине с ребенком в возрасте 4-5 лет, второе – взрослому человеку.

Такие находки дают уникальную возможность узнать о погребальных обрядах и традициях древних людей, населявших эти территории. Ученые предполагают, что в могильнике могут быть и другие погребения, которые еще предстоит обнаружить.

Открытие «Новобиксинтеевского могильника» является важным событием для археологии Татарстана. Оно подтверждает, что этот регион хранит множество исторических тайн, которые еще предстоит разгадать.  Дальнейшие раскопки позволят ученым расширить знания о том, как жили люди каменного века в этом регионе.


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