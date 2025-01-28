Личное: Как стоить действовать?

Это письмо сами разбирайте сначала. Я не буду вмешиваться. Но не забывайте правила.

После вас я сама разберу, в общем все, как мы уже пробовали, в новом формате. Сначала – мои комментаторы, потом я.

Правда содержание этого письма тоже довольно деликатное и вопрос тонкий. Будьте аккуратней.

yuliya2711

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор. Быть может, мое письмо будет интересно читателям блога.

Год назад меня бросил парень. Это было в Новый год. Я сильно это переживала, ревела не переставая, заболела, но запоем читала Ваш блог, много работала и трудилась дома, начала немного помогать приютам, знакомым, и это все помогло мне оправиться.

Мне 32, ему 22. Оба из обычных семей, он служит в полиции, я экономист. Он живет с бабушкой и дедушкой, тетей и ее дочкой, у меня своя небольшая однушка, вторую квартиру сдаю. В браке не была. Он красивый внешне, я симпатичная, стройная. Любовная ОЗ его выше и границы намного лучше моих. Встречались у меня, гуляли, как-то раз ходили в кино. Я почти сразу влюбилась, он завалил шарами, дарил цветы, на третьей встрече признался в любви и всегда это говорил, говорил, что не расстанемся, что на других смотреть не может, что не сможет уже без меня, что красивая и умная и он офигел. Я удивлялась такой быстроте, но старалась не отставать, признавалась от души и горячо, влюбилась сильно. Он перевез ко мне свои вещи, сделал ключи, жил пару дней у меня, пару дней дома.

Мы постоянно смеялись, смотрели приколы, сериалы, валялись в постели, обсуждали что-то, дурачились, вместе готовили, что-то изучали (у него было повышение квалификации тогда). Он сказал, что рассказал обо мне родным и друзьям. Я старалась быть заботливой, щедрой, занималась домом, бытом, много работала.

Он помогал в быту, убирался. Он отлично готовит. Но часто приходил с пустыми руками, не приносил еды. Денег на коммунальные услуги не предлагал и я тоже не просила. Свиданий где-то, помимо улицы и моего дома, не было. Я вытащила щипцы и достала скалки. Был и игнор – обида на него и молчанка, и упрек в том, что он в сауне с другом и его женой, а меня никто не пригласил, и упреки, что все время проводим дома, и в том, что я пришла домой и нечего есть…Я за это жестко поплатилась. Он говорил, что терпеть не может ссор.

Новый год мы должны были встретить вместе и договорились, кто что купит, я все купила и приготовила, а он приехал с одной бутылкой шампанского. Я ушла из дома, сказала пойду проветрюсь, до этого возмутилась, почему должна выпрашивать. Вернулась – его нет, вещей нет. И сообщение – Прости, мне было хорошо с тобой, но мы разные и нам очень трудно будет ужиться друг с другом. Я смогла ответить лишь только – Значит так ты меня любишь? (Опять щипцы).

Он – Да, люблю, но такое терпеть тоже не буду. По-другому понять, что я прихожу на все готовое и ничего не делаю, не получится.

Я – Я говорила это только про сегодня. И я тебя не выгоняла. Делай как знаешь.

Я попала в жесткий штопор, как я поняла, а до этого у меня была череда сливов и косяков и огромная корона. Ровно в 0:00 он поздравил меня с Новым годом. Через день, не выдержав, я извинилась. Сказала, прости просто по-человечески, но понимаю, что ты разочаровался. Я поняла всё, что мы не будем вместе, смирилась уже и молчала, но он все повторил через неделю ночью в сообщении, но в более мягкой форме. Я согласилась, передала с курьером оставшиеся вещи, его подарки (на ДР, НГ), мне было больно на них смотреть, удалила переписку сразу и его из друзей.

Спустя 4,5 мес. он мне позвонил. Я не узнала его номер и не взяла, но когда до меня дошло, затрясло от страха. Написал, как дела и тд. Потом еще что-то, что если я не против, был ты рад увидеться, думает и тд. Звонил еще раза три, но меня трясло так, что я не могла уснуть и не ответила ни слова. В памяти было, как я выкарабкивалась, как ревела, как мне делали уколы, как меня мучила болезнь и бессонница. Он все удалил.

В ноябре ночью он написал – Привет. Пообщаемся или так и будешь игнорить?

Я (утром) – Привет. О чем ты хотел пообщаться?

Спросил, чем занимаюсь, я ответила, работаю.

Он – Если у тебя есть желание увидеться со мной, я приглашаю тебя в ресторан 14-го. (Это его ДР).

Я – Это шутка?

Он – Нет. Если не хочешь, не надо.

Я – Спасибо за приглашение, но я не могу прийти и неискренне тебя поздравлять, будто ничего не случилось. Мне там места нет.

Он – Даже просто прогуляться не долго

Мне есть что тебе сказать, по телефону не получится об этом поговорить

Если ты найдёшь силы вдруг дать мне шанс, увидеться со мной, я был бы очень рад.

Я – Это все очень неожиданно, мне нужно подумать. Я сама с тобой свяжусь. (Эта фраза – моя ошибка.)

Он – Я буду ждать. Я понимаю что я вот так взял и объявился, я не в коем случае не давлю на тебя

Просто с того момента как мы разошлись не было ни дня чтобы я тебя не вспоминал, у меня накипело и вот я решил написать

Я понимаю что только я был пиздец как не прав в том что случилось..

У меня поменялись приоритеты я повзрослел, я буду тебе бесконечно благодарен если надумаешь встретиться со мной)

А не писал потому что понимал что ты будешь не в восторге от моего появления, да и мой характер не позволял написать..

Я – хорошо, я поняла.

На след день он писал, сказал хочет пообщаться. Я не отвечала. 14го я написала – С Днем рождения! Он ответил, что ему очень приятно и попросил прощения за всё.

Больше мы не общались. Спустя две недели у меня был ДР, но он меня не поздравил.

Правильно ли я поняла, что он не уверен в чувствах и это просто была ностальгия по хорошим моментам, щипцы стерлись со временем? Я как назло нашла его рубашку дома случайно в шкафу. Я все еще его люблю, признаюсь себе в этом. За год я не вступила в отношения и даже ни с кем не целовалась, хотя постоянно общалась с парнями, ходила на свидания. Я в полном вакууме. Сейчас я надеваю на него колпачки влюбленного, страстного и гордого парня, который мне больше не напишет, тк я не вышла на связь (вот дура), но быстро прихожу в себя после того, что он даже с ДР меня не поздравил.! Писать ему боюсь до ужаса, даже просто отдать рубашку, да и сомневаюсь, нужно ли ему это.

Уважаемая Эволюция, помогите. Что сейчас в КП для меня? Как стоит действовать? Как снизить его фигуру в поле? Я понимаю, времени у меня особо нет, мне 32 и нужно создавать семью, а не это всё. Спасибо.

С Уважением, Юлия.