Мнение: Случайно, на ноже карманном…

Давно не было моих историй из своей психологической практики. Недавно ко мне на онлайн-консультацию обратился мужчина с жалобой – он чувствовал, что у него рушится семейная жизнь. То есть внешне всё было вполне нормально – они жили с женой уже 8 лет, всё шло «не хуже, чем у других», никаких даже стандартных проблем с работой и зарплатой – деньги пока что платили исправно, с работы не увольняли, переживать за устойчивость своего положения тоже пока не приходилось. В семье рос ребенок. В общем, обычная среднестатистическая семья.

И тем не менее – что-то шло не так, и чем дальше, тем больше. Сами по себе отношения с женой заходили всё далее в тупик. Никак не удавалось восстановить их, как-то оживить, придать им новый импульс. Среди супругов нарастало отчуждение. Как оно бывает: вроде бы всё как всегда, но говорить друг с другом как-то не о чем, нет общих тем, жена все больше раздражается, даже когда слышит какие-то в общем нейтральные вещи, типа «надо бы купить в магазине то-то и то-то». В общем, всё по классике, как описывал Довлатов: «Мужчина может приводить подруге самые разнообразные доводы и аргументы, пока в один прекрасный момент не осознает, что ее раздражает сам звук его голоса»

И вот вопрос – а что делать? Наш мужчина (назовем его Андрей) чувствовал, что его брак проваливается в тартарары, и не хотел так! Он не чувствовал, что всему конец, и надо уже только разводиться и пытаться строить новую жизнь, правда, непонятно с кем. Он хотел восстановления отношений, интереса и радости со СВОЕЙ женщиной, которая еще несколько лет назад вовсе не была такой холодной и отчужденной! Но – как исправить?

Правда, оставался один маленький ручеек «почти прежних» отношений: оба супруга с давних времен любили по вечерам вместе посмотреть какие-нибудь фильмы или сериалы (благо, в наше время это не составляет труда, и фильмы можно подобрать на любой вкус). Сесть этак рядышком на диванчике, взять что-то вкусное – да и смотреть что-нибудь интересное, иногда обмениваясь репликами по поводу чего-то особенно захватывающего на экране! Это был такой приятный общий отдых, а вместе с ним и что-то еще – наверно, демонстрация единства, близости с родным человеком. Чуть ли не последняя совместная деятельность.

Хотя, увы, и тут уже, по словам Андрея, «что-то уже не то». Фильмы смотрят – а как-то уже все больше «как в кинотеатре», какие-то посторонние зрители. Раньше и обменивались репликами чаще, и иногда даже спорили, а потом ласкали друг друга. Сейчас – в основном молча, поели какую-то пиццу или конфеты – и всё. Фильм закончился – собрались, пошли спать. Как будто ритуал какой-то отбыли вместе.

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