Рупор кремлевской пропаганды: Делегация МИД РФ прибыла в Дамаск

Сегодня делегация МИД РФ с зам.главы МИД РФ Богдановым прибыла в Дамаск, где проведет переговоры с захватившими власть в Сирии боевиками.

Основные вопросы – сохранение российской авиабазы Хмеймим и пункта МТО ВМС РФ в Тартусе, признание новых властей Сирии, работа посольства в Дамаске и вопросы гуманитарной помощи Сирии. Данный визит должен прояснить перспективы сохранения российских баз в Сирии. На текущем этапе России было бы выгодно сохранение данных баз даже в усеченном варианте. Если же договорится не получится, то базы скорее всего будут выведены на Африканский континент, где российское военное присутствие продолжает расширяться. Полагаю, к середине февраля все прояснится.

Сами базы на текущий момент работют и не выводятся, хотя авиагруппировка на Хмеймиме уже сократилась, так как нужда в крупной группировке ударной авиации отпала (напоследок успели перед падением Асада нахлобучить несколько сотен боевиков, подсластив пилюлю).

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Источник: Colonel Cassad

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