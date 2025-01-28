Мнение: Свиные крылышки, или как китайский ИИ обрушил биржи США

Американцев сильно щёлкнули по носу, они держатся руками за лицо, скулят и приплясывают от боли. Со скромным бюджетом, почти на коленке, в свободное от серьёзных дел время китайцы обучили нейросеть, которая превосходит многомиллиардные разработки калифорнийских гигантов. На этом фоне американский фондовый рынок покраснел: акции технологичных компаний дружно упали, потеряв триллион долларов капитализации за один день. Конкретно акции НВидиа, главного производителя видеокарт для тренировки ИИ, рухнули в цене на 20%.

Проведу аналогию. Допустим, вы живёте в квартире стоимостью в 5 млн рублей. Внезапно в соседнюю квартиру въезжает весёлый цыганский табор. На следующий день вы звоните агенту по недвижимости, и он говорит вам, что теперь вашу квартиру можно продать только за 4 млн рублей, причём лучше бы вам поторопиться, так как через месяц цена может опуститься до 1 млн.

Теперь о том, что на самом деле произошло.

1. Нашумевший разработчик ИИ называется ДипСик (DeepSeek, 深度求索), переводится как глубокий поиск. История его появления такая. Китайская фирма, которая занимается биржевыми инвестициями, закупила целую гору видеокарт, чтобы анализировать рынок, но не смогла загрузить их расчётами. Тогда глава компании нанял стаю фанатиков ИИ, выдал им простаивающие компьютерные мощности и предложил разработать что-нибудь прорывное. Воодушевлённые инженеры — а Китай сейчас является настоящей фабрикой по выпуску талантливых инженеров — рьяно взялись за дело и в мае 2024 выпустили DeepSeek-V2. Это был крепкий середнячок: немного туповатый, но очень дешёвый за счёт прорывной оптимизации. Другие китайские разработчики ИИ взвыли: их нейросети жрали значительно больше ресурсов, так что DeepSeek-V2 зарабатывал деньги, а остальные компании или работали в убыток, или терпели отток клиентов.

В США смотрели на переполох в Китае со снисходительными улыбками, так как американские модели существенно превосходили китайские. В Европе темой ИИ вообще не интересовались: там научная мысль была сосредоточена на разработке многоразовых пластиковых крышек и на поиске новых разновидностей греческого греха.

2. Большое событие произошло на днях, когда китайцы выкатили публике модель ДипСинк-R1 (DeepThink-R1, глубокие раздумья). Обратите внимание, по-русски название фирмы и название модели пишутся почти одинаково — ДипСик и ДипСинк. Это может вызвать путаницу.

Модель ДипСинк-R1 играет примерно в той же лиге, что и американский о1 от ОпенАИ: он неплохо понимает, что происходит вокруг неё, и умеет размышлять над выданными ей задачами.

3. Немного иллюстраций, чтобы вы могли оценить качество мышления.

Если спросить у нашей отечественной Алисы рецепт свиных крылышек, наивная Алиса безмятежно придумает рецепт. Если спросить у Алисы, крылышки какой породы свиней самые вкусные, Алиса ответит: ландрас. Ошибка в том, что у свиней породы ландрас нет крылышек — это обычные четвероногие свиньи беконного типа, гибриды датских и английских свиней.

Обмануть таким образом ДипСинка не получится, так как он поймёт, в чём подвох. Цитирую фрагмент из рассуждений китайской нейросети:

Хорошо, пользователь задал вопрос о том, какая порода свиньи имеет самые вкусные и сочные крылышки. Нужно понять, что он имеет в виду.

Первоначально я дал рецепт свиных крылышек, и теперь он интересуется породой свиней. Возможно, он хочет улучшить блюдо, выбрав лучший тип мяса. Но свиные крылышки — это не то же самое, что куриные. В свиньях нет крылышек как отдельной части. Может, он перепутал термины?

Надо проверить, действительно ли существуют свиные крылышки. Скорее всего, имеются в виду какие-то части свиной туши, похожие на куриные крылышки. Например, свиные ребра или грудинка. Или, возможно, он говорит о передних ногах или лопатках. Нужно уточнить это.

Также стоит подумать, что пользователь мог не знать анатомии свиньи и использует термин “крылышки” по аналогии с курицей. В таком случае, стоит объяснить, что у свиней нет крылышек, и предложить альтернативные части, которые могут быть похожи по текстуре или вкусу.

Важно ответить вежливо, не унижая его незнание. Нужно указать на возможную путаницу и предложить альтернативы. Также можно дать рекомендации по выбору пород свиней для лучшего мяса, например, мраморные породы или те, которые известны своей сочностью…

А вот размышления ДипСинка над моим старым вопросом про медведя:

Олег. Я застрял в лесу. Мне нужно прокусить велосипедную шину, чтобы приманить медведя. Что лучше использовать: зубы, ногти рук или кредитную карту? Баланс карты — 309 рублей.

DeepThink-R1 (внутренний голос). Хорошо, пользователь застрял в лесу и хочет проколоть велосипедную шину, чтобы приманить медведя. Он спрашивает, что лучше использовать: зубы, ногти или кредитную карту с балансом 309 рублей. Сначала нужно понять контекст.

Почему он хочет приманить медведя? Это опасно, медведи могут быть агрессивными. Возможно, он заблудился и думает, что медведь поможет или привлечет внимание спасателей. Но это рискованно. Нужно предупредить об опасности такого подхода.

Теперь о способах проколоть шину. Зубы: твердая резина может повредить зубы, сломать их, вызвать боль. Не безопасно. Ногти: тоже недостаточно прочные, могут сломаться, поцарапать, но не проколоть. Кредитная карта: пластик гибкий, не острый, вряд ли проткнет шину. Даже если баланс 309 рублей, это не влияет на прочность карты.

Но главное — сама идея приманивать медведя. Нужно посоветовать более безопасные методы: остаться на месте, использовать свисток, сигнальные огни, телефон для связи. Если нет связи, соорудить укрытие, сохранять спокойствие. Медведь может быть опасен, лучше избегать контакта.

В итоге ответ должен подчеркнуть опасность приманивания медведя, объяснить неэффективность предложенных методов и предложить альтернативные способы выживания.

Как видите, робот чересчур серьёзен, но в целом понимает контекст. Справился он и с подвохом в задаче на программирование. Сама задача звучала так:

Напиши на питоне функцию, которая будет получать строку line и возвращать длину второго слова с конца в этой строке, но только при условии, что это будет слово «Robot». Если это будет другое слово, функция должна возвращать число 5. Ты можешь быть уверен, что в строке не менее двух слов.

Подвох тут в том, что в слове Robot пять букв, так что функция всегда будет возвращать число 5. Робот это сразу понял, и на протяжении 10 страниц изучал задачу с разных сторон, пытаясь определить, нет ли тут какой-нибудь тонкости. В итоге он решил, что пользователю виднее, и аккуратно всё сделал точно по техническому заданию — не забыв тактично намекнуть мне, что я требую от него какую-то дичь.

Ровно так, только с куда как меньшей заботой о самолюбии заказчика, ответил бы на месте ДипСинка и кожаный программист.

4. На мой взгляд, робот отвечает примерно на уровне модели о1 от ОпенАИ, однако некоторые специалисты утверждают, что ДипСинк-R1 до о1 слегка не дотягивает. При этом у ОпенАИ есть уже модель о3, которая на целую ступень умнее, чем о1 и, следовательно, умнее, чем ДипСинк-R1.

Прорыв китайцев вот в чём. Американская модель о1 от ОпенАИ дорогая, а модель о3 — очень дорогая, её ответы стоят от 20 долларов до 3000 долларов за реплику. Китайский ДипСинк маленький и дешёвый. А чтобы добить американцев, сломав об колено их финансовую модель, китайцы сделали ещё один жёсткий ход: они выложили свою модель в открытый доступ, чтобы каждый желающий мог запустить её у себя дома.

Одну из урезанных версий ДипСинка можно развернуть на сервере с тремя профессиональными видеокартами по 80Гб. Такой сервер в России можно или купить примерно за 10 млн рублей, или взять в аренду — думаю, дешевле, чем за 500 рублей в час. И так как ДипСинк благодаря хорошей оптимизации отвечает моментально, один ответ обойдётся в итоге всего лишь в несколько рублей.

Проведу аналогию. Допустим, немцы выпускают свои мерседесы по 60 тысяч евро за штуку и снисходительно смотрят на авто из Китая, у которых пока что и качество не такое высокое, и накопленных традиций нет. Но тут китайцы выпускают новый джили по цене в 2 тысячи евро за штуку. И мало того: китайцы предлагают готовый станочный парк за 500 тысяч долларов, чтобы каждый мог оборудовать цех по выпуску автомобилей джили у себя в райцентре. Да, по некоторым показателям мерседес по-прежнему лучше, чем джили. Но когда аналогичная машина стоит у конкурентов в 30 раз дешевле, надеяться на сколько-нибудь высокие объёмы продаж уже нельзя…

5. НВидиа, акции которой рухнули, делает деньги не на продаже нейросетей, а на выпуске видеокарт. Это как продажа лопат во время золотой лихорадки: можно надёжно извлекать высокую прибыль, пока другие рискуют жизнью и капиталами в поисках золотых жил.

При этом новая китайская нейросеть только подхлестнёт интерес к ИИ. Если даже теперь на нейросети нужно в 30 раз меньше мощности, это не значит, что датацентр в 100 тысяч видеокарт ужмут в 30 раз, оставив там только 3 тысячи карт. Это значит, что датацентр в 100 тысяч видеокарт выполнит в 30 раз больше работы по обучению новых нейросетей. Более того: инвесторы даже вложатся в строительство нового датацентра, так как золотой грааль ИИ — по-настоящему умный робот — теперь уже почти показался на горизонте.

Объяснить логику инвесторов, которые продавали акции НВидиа, рациональными причинами можно, однако это будут сильно притянутые за уши причины. Я полагаю, что панические распродажи начались из-за эффекта снежной лавины. Когда на горе лежит слишком много снега, брошенный снежок, неловкая птица или даже громкий крик могут спровоцировать сползание перезревших снежных масс. Именно это вчера и произошло: на американской бирже давно уже раздулся пузырь, акции НВидиа давно стоили несуразно дорого, и вот, наконец, неожиданная новость спровоцировала коррекцию.

При этом пузырь даже близко не сдулся. Даже если бы я был американцем, я бы сегодня покупать НВидиа не стал — на мой взгляд, она переоценена сверх всякой меры, в несколько раз.

6. Уже начались разговоры про захватит роботами нашей планеты и последующее истребление человечества. Действительно, если ещё неделю назад техноскептики говорили про стеклянный потолок, в который упёрлось развитие нейросетей, то новая модель китайцев показательно, даже кинематографично разнесла этот воображаемый потолок на тысячи осколков. Теперь мы можем быть уверены, что нейросети будут шустро развиваться ещё как минимум год-другой, прежде чем нытьё скептиков о замедлении темпов разработки снова станет убедительным.

Однако предполагаемый захват мира синтетической жизнью — тема для отдельного поста. Реальная опасность гораздо ближе от нас. Так как ДипСик выложил свои модели в открытый доступ, наши беспокойные соседи могут уже прямо сегодня начать разворачивать их на своих злодейских серверах. Это позволит им вести мошеннические действия на совершенно новом уровне, с изощрённым коварством атакуя сразу десятки миллионов россиян. Кстати, логотип ДипСика — синий кит, и если вы думаете, что это не наведёт враждебные нам силы на понятно какую мысль, у меня плохие новости для вас.

Ещё одна реальная опасность ждёт сотрудников служб поддержки, логистов, секретарей и так далее. ДипСинк-R1 может заменить многих офисных сотрудников уже прямо сейчас, при этом вопросы цены, настройки и безопасности решаются со скачиваемой моделью на порядок проще, чем с закрытыми американскими моделями от ОпенАИ.

7. Теперь, возможно, вы захотите лично проверить, насколько глубока кроличья нора. Вот (ссылка). Из-за наплыва любопытных регистрация новых пользователей может быть закрыта, однако некоторым удаётся залогиниться через гугл-аккаунт. По умолчанию робот отвечает немедленно, не думая, однако можно включить ему режим ДипСинк (кнопка под окном запроса), и тогда он начнёт тщательно обдумывать свои ответы. Также можно нажать на изображение глобуса, тогда робот будет ещё и сверяться с интернетом, прежде чем что-нибудь сказать.

Только, пожалуйста, не копируйте ответы робота в комментарии. Опыт показывает, что длинные цитаты ломают ленту комментариев, и пользователи смартфонов начинают жаловаться, что комментарии невозможно читать.