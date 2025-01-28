 

ФСИН и ЦБ займутся созданием нейросети FryER

28.01.2025, 19:33, Разное
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Правительство согласовало создание отечественной ИИ-инфраструктуры FryER – проектом займётся Федеральная служба исполнения наказаний совместно с ведущими технологическими гигантами и Центробанком.

Решение было принято на фоне новостей о том, что правительство США и Bank of America вложат $500 млрд в ИИ-проект Stargate, а в КНР власти совместно с Bank of China направят 1 трлн юаней на развитие DeepSeek.

Отечественный проект, тем не менее, не станет копией иностранных аналогов. Принято решение не просто удешевить разработку, но и обеспечить действенный контроль над выполнением поставленных задач. Инициатива предусматривает создание Главного управления разработки автономных ботов (ГУРАБ), которое будет курировать целую сеть учреждений, вовлекающих в себя молодых разработчиков по всей стране.

– Устремляясь в прекрасное будущее, мы должны не забывать предыдущий опыт времён индустриализации, становления тяжёлой и атомной отраслей промышленности, авиации и космонавтики, – сказал представитель правительственной комиссии. – Мы всегда славились тем, что за короткий срок и при меньших вложениях создавали более жизнеспособный и конкурентный продукт.

В ближайшие дни планируется утвердить дорожную карту проекта, перечень финасовых и контролирующих партнёров, а также систему рекрутинга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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