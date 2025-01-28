В организме человека обнаружили тысячи химических веществ, содержащихся в упаковках пищевых продуктов

Ученые обнаружили более 3600 химических веществ в человеческом организме, многие из которых происходят из упаковки и обработки пищевых продуктов. Исследование опубликовано в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

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Биргит Геуеке из Фонда Форума упаковки пищевых продуктов (неправительственной организации из Цюриха) возглавляет команду исследователей, которые выявили четверть из 14 000 известных химических веществ, контактирующих с пищевыми продуктами (FCCS). Около 100 из этих веществ считаются «серьезно опасными» для здоровья человека, включая PFAS, бисфенол А и фталаты, которые уже были связаны с различными проблемами со здоровьем, от гормонального дисбаланса до бесплодия.

PFAS, также называемые «вечными химикатами», беспокоят ученых, так как они могут накапливаться в организме и окружающей среде, не разлагаясь со временем. Разрушающее гормоны вещество Бисфенол А, использовавшееся в производстве пластмасс, уже запрещено во многих странах для использования в детских бутылочках, но его присутствие в нашем организме настораживает.

Однако не все химические вещества из списка хорошо изучены. Геуеке подчеркивает, что о многих из них практически нет данных о воздействии на здоровье, и призывает к дополнительным исследованиям. Особенно это касается олигомеров, побочных продуктов производства пластика, о которых мало что известно.

Исследование также поднимает вопрос о том, как эти химические вещества взаимодействуют друг с другом в нашем организме. Геуеке предупреждает, что некоторые образцы содержали до 30 различных PFAS, что может указывать на потенциальные риски комбинированного воздействия.

В ответ на эти выводы Геуеке рекомендует людям сократить контакт с упаковкой и избегать разогревания пищи в той же упаковке, в которой она была доставлена. Эти простые шаги могут помочь уменьшить воздействие потенциально опасных химических веществ.