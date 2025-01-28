 

В организме человека обнаружили тысячи химических веществ, содержащихся в упаковках пищевых продуктов

28.01.2025, 18:45, Разное
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Ученые обнаружили более 3600 химических веществ в человеческом организме, многие из которых происходят из упаковки и обработки пищевых продуктов. Исследование опубликовано в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Фото из открытых источников

Биргит Геуеке из Фонда Форума упаковки пищевых продуктов (неправительственной организации из Цюриха) возглавляет команду исследователей, которые выявили четверть из 14 000 известных химических веществ, контактирующих с пищевыми продуктами (FCCS). Около 100 из этих веществ считаются «серьезно опасными» для здоровья человека, включая PFAS, бисфенол А и фталаты, которые уже были связаны с различными проблемами со здоровьем, от гормонального дисбаланса до бесплодия.

PFAS, также называемые «вечными химикатами», беспокоят ученых, так как они могут накапливаться в организме и окружающей среде, не разлагаясь со временем. Разрушающее гормоны вещество Бисфенол А, использовавшееся в производстве пластмасс, уже запрещено во многих странах для использования в детских бутылочках, но его присутствие в нашем организме настораживает.

Однако не все химические вещества из списка хорошо изучены. Геуеке подчеркивает, что о многих из них практически нет данных о воздействии на здоровье, и призывает к дополнительным исследованиям. Особенно это касается олигомеров, побочных продуктов производства пластика, о которых мало что известно.

Исследование также поднимает вопрос о том, как эти химические вещества взаимодействуют друг с другом в нашем организме. Геуеке предупреждает, что некоторые образцы содержали до 30 различных PFAS, что может указывать на потенциальные риски комбинированного воздействия.

В ответ на эти выводы Геуеке рекомендует людям сократить контакт с упаковкой и избегать разогревания пищи в той же упаковке, в которой она была доставлена. Эти простые шаги могут помочь уменьшить воздействие потенциально опасных химических веществ.


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