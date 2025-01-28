Илон Маск представил технологию Blindsight, возвращающую зрение

Илон Маск снова привлек внимание всего мира, представляя новейшее достижение своей компании Neuralink. Предприниматель объявил о разработке зрительного импланта Blindsight, который обладает потенциалом изменить жизнь миллионов незрячих людей по всему миру.

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Согласно последнему твиту Маска, новый имплант Neuralink способен возвратить зрение даже тем, кто родился слепыми, а также людям, потерявшим оба глаза и их оптические нервы. Это открытие может означать настоящую революцию в области медицинских технологий, предоставляя возможность восстановить один из самых важных человеческих чувств.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв», – заявил Маск, добавив, что для работы устройства необходима неповрежденная зрительная кора головного мозга. Это означает, что даже люди, никогда не видевшие свет, теперь могут получить возможность воспринимать визуальную информацию.

Илон Маск также прокомментировал, что первоначальное качество изображения, которое будет восприниматься с помощью импланта, будет сравнимо с графикой классических игровых платформ Atari. Однако, что само по себе уже является прорывом, в будущем планируется расширить возможности устройства, включая восприятие инфракрасного и ультрафиолетового спектров.

Это не просто шаг вперед в области искусственного зрения, это прыжок в неизведанное, который может радикально изменить понимание человеческих возможностей. Идея о том, что человек может не только восстановить утраченное зрение, но и обрести способность видеть то, что обычно недоступно человеческому глазу, открывает новую эру в области биомедицинской инженерии.

Компания Neuralink уже известна своими амбициозными целями в области создания высокопроизводительных мозго-компьютерных интерфейсов. Хотя детали о том, как именно будет работать устройство, пока остаются загадкой, одно ясно из сообщения Маска: с внедрением Blindsight, Neuralink предлагает не только терапевтические решения, но и возможности для расширения человеческих способностей.