Нелегальный иммигрант Хосе Родригес установил мировой рекорд на техасском марафоне Run 4 Trump

В разгар депортационной кампании мексиканский бегун-любитель Хосе Родригес не только выиграл техасский полумарафон Run 4 Trump, но и установил мировой рекорд, оставив позади агентов ICE (иммиграционной полиции), двух овчарок и даже олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге.

Всё началось с того, что организаторы марафона, верные духу «Америка прежде всего», заподозрили, что Хосе – нелегал, и вызвали иммиграционную полицию. Едва завидев офицеров, Родригес рванул с такой скоростью, что те сразу же перешли на режим «погони в стиле TikTok». По словам свидетелей, агенты Смит Джонсон и Майн Ричардсон сначала пытались бежать, но вскоре перешли на скутеры, а потом пересели в автомобили.

– Мы не ожидали, что на нашем марафоне кто-то побьёт все рекорды, – комментирует в соцсетях организатор мероприятия, Боб Трамп-младший. – Но Хосе пробежал 21,1 км за 01:58:43 – это даже быстрее, чем ICE успевает оформить депортацию!

Интриги добавил кениец Элиуд Кипчоге, финишировавший четвёртым.

– Сначала я просто бежал, но затем все начали спрашивать про мои документы, – пожаловался спортсмен. – Теперь думаю, не сменить ли мне имя на Стив Смит.

Родригеса остановили неподалёку от границы и вернули обратно – ему предложили «легализацию» в порядке исключения за его спортивные заслуги. Кроме того, это позволит закрепить его рекорд за штатом Техас.

– Бежать от ICE – лучший мотиватор, – прокомментировал марафонец, пока антидопинговое агентство USADA проверяет его на все виды допинга.

—