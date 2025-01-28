Мнение «аналитика»: О вразумлённых релокантах… Уже ставят на победителя?

Скажем прямо: у «этих» чуйка-то работает. Вековечный опыт борьбы за выживание отпечатался в генах. Так что… смотрим на их действия и делаем выводы.

Три года назад они массово рванули на «историческую родину», не дожидаясь слов Верховного о специальной военной операции. А теперь посол Израиля в Москве Симона Гальперин официально подтверждает, что… те россияне, которые в последнее время релоцировались на земли ханаанские, стали возвращаться в РФ. Тоже в заметных количествах.

«Мы не имеем точной статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — заявила посол. И добавила, что многие новые израильтяне пока что продолжают жить «на линии». Видимо, в ожидании более чётких сигналов.

С одной стороны, те, кто в 2022 году резко осознали, что не желают «жить в воюющей стране», год спустя увидели, как попали из огня да в полымя. И хотя сейчас с ХАМАСом вроде бы перемирие, только Яхве знает, не начнётся ли всё снова через 40 дней. А страна небольшая и «Железный купол» не даёт гарантий.

С другой стороны, по прежнему месту жительства вроде как запахло миром и ладаном. А самый мрачный сценарий, побудивший бежать во все лопатки, всё так же далёк от реализации, как и три года назад. Ни #экономика не рухнула, ни «диктатура» не установилась, ни страна не распалась. Более того, есть шанс, что всё как-то устаканится без репараций, контрибуций и даже особых санкций. То есть, #Россия получит мир плюс-минус на своих условиях. И останется «центром образования прибыли», как прежде.

С учётом прежних апокалиптических прогнозов, это, пожалуй, даже #победа. Хотя и «по очкам». Но жить с этим можно, и даже неплохо. Особенно — «творческой интеллигенции».

А раз так, то чего бы и не вернуться, возобновить связи, восстановить #доходы?

Ещё же не поздно всё это устроить и жить, как прежде, будто ничего не было?

Вот только… Родина тоже сделает вид, что «ничего не было»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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